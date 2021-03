Johnson&Johnson assegura que entregarà les primeres dosis de la vacuna Janssen «la segona meitat d'abril»

55 milions de dosis promeses

L'EMA va autoritzar la vacuna Janssen l'11 de març, però trigarà més d'un mes en engegar la distribució de la vacuna. Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca ho van fer al cap de poques setmanes o fins i tot uns quants dies després de rebre l'aval de l'agència.Johnson&Johnson diu que està treballant «estretament» amb el regulador de la UE i els governs per «accelerar» la producció i «activar» les plantes «tan ràpidament com ho permetin les aprovacions de les autoritats sanitàries». La companyia s'ha aliat amb empreses com Regi Jofre o Sanofi per augmentar la seva capacitat de producció. «Esperem augmentar progressivament l'oferta de vacunes amb l'ajut dels nostres socis i no pararem fins que complim els nostres compromisos», reivindica J&J.La filial de J&J que ha desenvolupat la vacuna contra la covid-19, Janssen, defensa que ha fet un gran esforç per escalar la producció en l'últim any, ja que abans de la pandèmia només havia produït 2 milions de vacunes contra l'Ebola.Brussel·les confia que la vacuna de J&J permeti accelerar la campanya de vacunació del bloc europeu, ja que dona immunitat amb una sola dosi. La UE hauria de rebre 55 milions de dosis d'aquest vaccí abans de finals de juny, segons l'executiu europeu. Se sumarien als 200 milions de dosis que s'esperen de Pfizer-BioNTech, als 70 milions d'AstraZeneca i als 35 milions de Moderna.Amb aquestes quantitats la CE calcula que podrà haver vacunat més de la meitat de la població adulta de la UE just amb l'arribada de l'estiu.