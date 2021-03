Estats Units dubta de les dades d'AstraZeneca i demana més informació sobre la seva eficàcia

Actualitzada 23/03/2021 a les 10:47

Les autoritats estatunidenques creuen que l'empresa que fabrica la vacuna d'Astrazeneca podria haver proporcionat informació no actualitzada sobre l'eficàcia del seu antídot, que encara no ha estat autoritzat per al seu ús en aquest país.El Consell de Monitoratge de Dades i Seguretat dels EUA (DSMB, per les seves sigles en anglès), integrat per un panell d'experts independent que assessora al Govern de Washington, va expressar la seva preocupació per la informació publicada per AstraZeneca sobre les dades inicials del seu assaig clínic de la vacuna covid-19.El DSMB va informar a última hora d'ahir a l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (NIAID en les seves sigles en anglès) d'aquesta preocupació, segons un comunicat publicat per aquesta última institució.«El DSMB va expressar la seva preocupació que AstraZeneca pogués haver inclòs informació desactualizada d'aquest assaig, que pot haver proporcionat una visió incompleta de les dades d'eficàcia», assegura el NIAID.«Instem a l'empresa (Astrazneca) a treballar amb el DSMB per a revisar les dades d'eficàcia i garantir que aquestes xifres d'eficàcia més precises i actualitzades es facin públiques el més aviat possible», subratlla l'institut.L'autorització i les pautes per a l'ús de la vacuna als Estats Units «seran determinades per l'Administració d'Aliments i Medicaments i els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties després d'una revisió exhaustiva de les dades per comitès assessors independents», conclou la nota.Aquest comunicat es publica hores després que la Casa Blanca hagi descrit com a «encoratjador» l'estudi publicat aquest dilluns sobre els assajos clínics de la vacuna d'AstraZeneca, que indicaven que aquest producte mostra un 79% d'efectivitat prevenint la covid-19 simptomàtica i ofereix protecció del 100% davant la malaltia greu i l'hospitalització.Els Estats Units encara no ha aprovat l'ús d'emergència de la vacuna d'AstraZeneca, encara que l'any passat va negociar per a comprar 300 milions de dosis d'aquest preparat.La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, va confirmar aquest dilluns que, si l'ens regulador dels Estats Units dóna llum verda a l'ús al país d'AstraZeneca, aquesta vacuna s'«incorporarà al procés de distribució» de dosi al país, al costat de les ja aprovades de Pfizer, Moderna i Johnson and Johnson.Encara que els Estats Units ja té dosis de sobres per a vacunar a tota la seva població adulta sense necessitat de recórrer a les 300 milions d'AstraZeneca, Psaki va indicar que això no significa necessàriament que totes les vacunes que adquireixi d'aquesta farmacèutica es vagin a compartir amb altres països.