Espanya aixeca restriccions amb el Regne Unit però no amb el Brasil i Sud-Àfrica

Els ciutadans anglesos hauran de portar una PCR negativa per poder transitar entre països

23/03/2021 a les 15:15

Espanya ha aixecat aquest dimarts les restriccions d'entrada per via aèria i marítima de passatgers del Regne Unit però ha prorrogat aquelles vigents amb els vols del Brasil i Sud-Àfrica fins a mitjans abril per controlar l'expansió de les noves variants del coronavirus.D'aquesta manera, els ciutadans del Regne Unit hauran a partir d'ara sotmetre's a les mateixes regles de l'espai Schengen, que obliguen a portar una PCR negativa per poder transitar entre països, segons ha aclarit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la portaveu del Govern, María Jesús Montero.Per contra, l'Executiu ha optat per mantenir les limitacions als vols procedents del Brasil i Sud-Àfrica per tractar d'evitar l'expansió de les variants detectades en aquests països, que «encara tenen poca prevalença a Espanya».D'aquesta manera, ha prorrogat per quarta vegada les restriccions, que entraran en vigor des de les 18.00 hores del 30 de març fins a les 00.00 hores del dia 13 d'abril.La norma només permet com a única excepció els vols que transportin a ciutadans espanyols i andorrans i residents a tots dos territoris, així com passatgers en trànsit internacional a un país no Schengen amb escala inferior a 24 hores sense que abandonin la zona de trànsit de l'aeroport espanyol.Aquestes limitacions no afecten al personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri.També es recullen altres exempcions relatives a vols d'aeronaus d'Estat, serveis de recerca i salvament (SAR), vols amb escala en territori espanyol amb finalitats no comercials i que tinguin per destí final un altre país, vols exclusius de càrrega, posicionals (ferri) i humanitaris, mèdics o d'emergència.