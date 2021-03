El virus del refredat pot oferir protecció transitòria contra la covid, segons un estudi

Això podria explicar per què els nens, que pateixen més refredats que els adults, no s'han contagiat tant de coronavirus

Actualitzada 23/03/2021 a les 09:49

La interacció entre virus

Dades per a possibles tractaments

Interacció dels virus en la societat

L'argentí Pablo Murcia, viròleg a la Universitat de Glasgow (Escòcia), explica en entrevista amb Efe les troballes d'un estudi sobre el coronavirus difós aquest dimarts que revela, entre altres coses, que «el virus del refredat comú pot oferir protecció transitòria contra la covid».La seva investigació amb cèl·lules al laboratori, publicada a la revista estatunidenca Journal of Infectious Diseases, demostra que una infecció amb rinovirus -responsable del refredat- genera «una resposta innata» en l'ésser humà que sembla bloquejar la progressió del SARS-CoV-2.Això significa d'una banda que quan una persona té el virus del refredat, quedaria protegida de la covid, encara que només durant uns dies.D'altra banda, Murcia i el seu equip també van establir, gràcies a models matemàtics elaborats juntament amb l'Imperial College de Londres, que «quan hi hagi una alta prevalença de rinovirus en l'ambient, els casos nous de covid baixaran», una dada que de cara al futur serà important per a gestionar la pandèmia.A finals de 2019, Murcia va publicar un estudi que va demostrar que el virus del refredat «interacciona negativament amb el de la grip» -és a dir, que quan hi ha alta prevalença en la població de rinovirus hi ha baixa circulació d'influença, i viceversa-.En el context de la pandèmia, això eli va portar a pensar que podia haver-hi una correlació tamb entre el rinovirus i l'actual coronavirus.El repte per a estudiar la interacció entre els virus és que el rinovirus no es diagnostica per test, així que és més difícil mesurar la seva prevalença i, de tota manera, les restriccions per contenir la covid han reduït la seva incidència i la d'altres patògens.«El que vam fer va ser avaluar si hi ha interaccions entre el rinovirus i el SARS-CoV-2, usant un model de cultiu cel·lular molt sofisticat» al laboratori que replica bé «l'estructura i funció de l'aparell respiratori humà», explica.«El que observem és que quan infectes (les cèl·lules) amb els dos virus alhora, el rinovirus es replica perfectament bé i, en canvi, el SARS-CoV-2 no pot reproduir-se, no pot transmetre's de cèl·lula a cèl·lula», assenyala.Murcia i el seu equip creuen que el rinovirus provoca una resposta innata en la cèl·lula que, encara que aquest no l'afecta «perquè ha evolucionat per a contrarestar-la», impedeix en canvi que el SARS-CoV-2 es repliqui.Aquesta resposta immune «està mediada per l'interferó, una molècula que té un efecte antiviral fort» i s'usa en alguns fàrmacs.El viròleg assenyala que si a través de la genòmica s'identifiquen els gens que activa el rinovirus, es poden tractar de veure «els efectes d'aquests gens individualment contra el virus de la covid», i si es detecten gens antivirals, això podria portar eventualment a desenvolupar nous tractaments.«Quan tens en la població alta prevalença de rinovirus, tens baixa circulació d'influença i viceversa», explica Murcia. El que, segons els models estudiats amb l'Imperial, ocorreria també entre el SARS-CoV-2 i el rinovirus, que sol fer-se més present en països de l'hemisferi nord entre març i setembre.«El coronavirus ha de competir amb els altres virus que també estan circulant, per la qual cosa, en les èpoques en què tinguem una alta quantitat de refredats comuns causats per rinovirus, es podria esperar una baixada en el nombre de casos de covid», assenyala.«A nivell de salut pública, això permet planificar cap endavant de cara al sistema de salut; per exemple, quants llits seran necessaris», afegeix.Aquest efecte, provat al laboratori, que té el virus del refredat de contrarestar al coronavirus podria explicar en part per què els nens, que pateixen més rinovirus que els adults, no s'han contagiat tant de covid en aquesta pandèmia, assenyala l'expert.