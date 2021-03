El govern espanyol planteja estructurar els currículums educatius en vuit competències

Fonts del Ministeri d'Educació han apuntat a l'ACN que de moment es tracta només d'una proposta per al desenvolupament del currículum. Són documents inicials que el govern espanyol ha enviat a les comunitats autònomes per a la seva discussió.L'objectiu del Ministeri és homologar els currículums als estàndards europeus i es fixa com a models els sistemes innovadors que obtenen millors resultats i que funcionen a països com Finlàndia o Portugal.D'aquesta manera vol deixar enrere la divisió en assignatures per afavorir la transversalitat i permetre que els alumnes adquireixin coneixements en matèries que responen als problemes i desafiaments del món actual.Per aquest motiu planteja eixos com la competència digital, que formaria part dels ensenyaments a l'etapa final de l'educació obligatòria, o també en competència lingüística per permetre que els alumnes aprenguin a diferenciar informació i avaluar la seva fiabilitat i risc de manipulació o de desinformació.Segons les previsions del Ministeri, el nou currículum s'ha de començar a implantar al curs 2022-2023 als primers cursos de Primària, Eso i Batxillerat.