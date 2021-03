El govern espanyol aixeca la limitació de vols amb el Regne Unit i prorroga les de Brasil i Sud-àfrica

La mesura entrarà en vigor a le sis de la tarda del 30 de març, hora espanyola, fins a la mitjanit del 13 d'abril. Tant des del Brasil com des de Sud-àfrica només es podran operar vols ocupats per ciutadans espanyols o andorrans així com residents en els dos països o passatgers en trànsit internacional a un país no Schengen amb escala inferior a 24 hores sense abandonar la zona de trànsit de l'aeroport espanyol.El govern espanyol ha aclarit que les restriccions no afecten el personal aeronàutic necessari per dur a terme les activitats de transport aeri. També en queden exclosos els vols de les aeronaus d'Estat, serveis de rescat, vols amb escala en aeroports espanyols amb finalitats no comercials i que tinguin com a destinació un altra país, vols exclusius de càrrega i humanitaris, mèdics o d'emergència.