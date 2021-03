El Consell de Ministres aprova un nou títol de tècnic de Mobilitat Segura

També es crearà el de Sistemes de Senyalització i Telecomunicacions Ferroviàries i el de Manteniment Avançat de Sistemes de Material Rodant Ferroviari

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació del títol de tècnic superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible, que recull la competència d'impartir i avaluar l'ensenyament dirigit a l'educació i formació viària.A proposta del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Govern també ha acordat crear dos cursos d'especialització: el de Sistemes de Senyalització i Telecomunicacions Ferroviàries i el de Manteniment Avançat de Sistemes de Material Rodant Ferroviari, corresponents tots ells als ensenyaments d'FP.El títol de tècnic superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible, que s'inclou en la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, compta amb una durada de 2.000 hores.Les persones que obtinguin aquesta titulació podran exercir la seva activitat professional en més d'una desena de llocs de treball en petites, mitjanes i grans empreses dedicades a la formació de conductors per a l'obtenció de les autoritzacions administratives per a conduir i, en general, a la formació per a la seguretat viària.Podran exercir, entre altres, les ocupacions de professor de formació viària, director d'escoles de conductors, formador de cursos de sensibilització i reeducació viària, formador de cursos de mercaderies perilloses, director de centres de formació de mercaderies perilloses, educador en programes o activitats d'educació viària.Quant als cursos d'especialització es tracta de formacions de Grau Superior que complementen les competències dels qui ja disposen d'un títol d'FP i volen ampliar els seus coneixements.El curs d'especialització en Sistemes de Senyalització i Telecomunicacions Ferroviàries pertany a la família professional d'Electricitat i Electrònica i compta amb una durada de 600 hores.Recull la competència de planificar, supervisar i executar el muntatge i el manteniment avançat de sistemes de senyalització i telecomunicacions ferroviàries.Les persones que superin aquesta formació podran accedir a més de quinze llocs de treball en empreses on sigui necessari realitzar labors de col·laboració en el desenvolupament de projectes relacionats amb la instal·lació, configuració, supervisió i el manteniment de sistemes de senyalització i telecomunicacions ferroviàries.D'altra banda, el curs d'especialització en Manteniment Avançat de Sistemes de Material Rodant Ferroviari, de la Família Professional de Transport i Manteniment de Vehicles, compta amb una durada de 650 hores.La seva competència consisteix a organitzar, planificar, supervisar i executar el manteniment avançat de sistemes de material rodant ferroviari aplicant la normativa vigent.La creació del nou títol i dels dos cursos s'emmarca dins del Pla de Modernització de la FP i que recull, entre altres objectius, el redimensionament de l'oferta de Formació Professional i la seva actualització per a respondre a les necessitats de qualificació dels sectors productius.Amb l'aprovació d'avui, el catàleg compta amb 187 titulacions d'FP.