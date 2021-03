Discrepàncies amb la data de l'arribada de la vacuna de Janssen a Europa

Mentre l'EMA assegura que arribarà a «finals d'abril» la CE manté que serà a mitjans de mes

Actualitzada 23/03/2021 a les 11:46

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ajorna l'arribada de la vacuna Janssen «a finals d'abril». La directora de l'EMA, Emer Cooke, ha assegurat aquest dimarts en una compareixença a l'Eurocambra que les primeres dosis no arribaran fins a finals del mes que ve. Per contra, pràcticament al mateix temps la responsable de la Comissió Europea per les compres de vacunes, Sandra Gallina, ha insistit que Johnson & Johnson entregarà les primeres vacunes Janssen a mitjans d'abril. «Puc dir amb força seguretat que les primeres dosis estaran a mitjans d'abril», ha dit, entrant en contradicció amb la directora de l'EMA.