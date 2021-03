Competència dóna llum verda a la fusió de CaixaBank i Bankia, però amb matisos

El futur banc serà líder a Espanya en els segments de banca minorista

Actualitzada 23/03/2021 a les 18:22

La Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) ha autoritzat la fusió de CaixaBank i Bankia amb el compromís que el nou grup actuarà per evitar l'exclusió financera i el possible enduriment de comissions i condicions comercials, segons ha informat aquest dimarts.El futur banc serà líder a Espanya en els segments de banca minorista, però la fusió afecta també als mercats d'emissió de targetes, datàfons o TPV i caixers, així com a la venda d'assegurances i la gestió de plans i fons de pensions.Després de l'anàlisi de tots aquests mercats, la CNMC ha arribat a la conclusió que l'operació no suposarà una amenaça per a la competència en aquests mercats, ja sigui perquè les quotes resultants «no són preocupants» o perquè existeix la suficient competència.No obstant això, l'anàlisi de la CNMC conclou que l'operació sí que suposa una amenaça en determinats àmbits del mercat de banca minorista, especialment pel que fa a presència en petites localitats i acords per a l'ús de caixers.