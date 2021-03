Brussel·les vol que el passaport sanitari estigui operatiu «a mitjans de juny»

La CE reclama als estats que avancin amb la «digitalització de la vacunació» per fer possible el sistema de mobilitat

Actualitzada 23/03/2021 a les 16:02

Brussel·les apressa els governs de la Unió Europea per poder fer operatiu el passaport sanitari «a mitjans de juny». El vicepresident de la Comissió Europea encarregat de Relacions Interinstitucionals, Maros Šefčovič, ha assegurat aquest dimarts que hi ha «un fort suport» entre els 27 al nou document de viatge després de mantenir una reunió amb els seus ministres d'afers europeus. Veient que previsiblement els líders europeus donaran el seu vistiplau al passaport covid-19 el dijous, l'executiu europeu reclama als seus governs que es posin les piles amb la «digitalització de la vacunació» per fer possible el nou sistema de mobilitat.