Augmenta la producció de paracetamol per la vacunació amb AstraZeneca

Les vendes han crescut un 18% després que s'hagi recomanat prendre'n abans i després de rebre la vacuna de la covid

Actualitzada 23/03/2021 a les 18:15

La farmacèutica Ferrer ha preparat la planta de Sant Cugat del Vallès per augmentar fins a un 43% la producció de paracetamol, segons ha informat en un comunicat. En concret, la planta està ara en disposició d'incorporar un torn addicional a la línia de fabricació. La firma s'avança així a un possible augment de la demanda motivat per la recomanació de prendre l'analgèsic abans i després de ser inoculat amb la vacuna d'AstraZeneca contra la covid-19. De moment, l'empresa afirma que el consell del Ministeri de Sanitat ja ha fet pujar les vendes d'aquest producte un 18%. L'estament públic recomana prendre paracetamol per evitar dolor local, febrícula, calfreds, miàlgies i malestar postvacunal «sense influir en la resposta immune».