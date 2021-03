Alemanya obligarà a tots els viatgers a fer-se una PCR en arribar al país

Actualitzada 23/03/2021 a les 08:36

Alemanya obligarà a tots els viatgers a fer-se un test PCR negatiu en arribar al país des de qualsevol lloc del món, encara que no sigui considerat zona de risc, han decidit aquest dilluns el Govern central i els 16 estats federats.La canceller alemanya, Angela Merkel, i els líders regionals van prendre aquesta decisió en una difícil reunió de més d'11 hores en la qual s'han prolongat i endurit les restriccions de la vida pública i l'activitat econòmica per l'evolució negativa de la tercera ona de la pandèmia.La decisió sobre els viatges des de l'estranger està relacionada amb la polèmica entorn de les vacances de Setmana Santa a Mallorca, la demanda de la qual s'havia disparat després que les autoritats alemanyes traguessin a les Illes Balears de la llista de zones de risc, la qual cosa eliminava l'obligació de presentar una prova PCR i guardar quarantena.S'estableix així una «obligació general» de realitzar-se un test per entrar al país, una mesura que substitueix el sistema anterior, en el qual només les zones de risc -encara que eren la immensa majoria dels països del món- implicaven test i quarantena.«Desaconsellem a tots els viatges a l'estranger, en general tots els viatges que no són estrictament necessaris», va assenyalar després de la reunió Angela Merkel, en una roda de premsa que va començar poc abans de les 3 de la matinada d'aquest dimarts.La canceller va explicar que el Govern alemany s'ha posat en contacte amb les aerolínies del país perquè tots els viatgers que tornin a Alemanya després de les vacances de Setmana Santa, independentment del lloc de partida, es facin un test «abans del vol». Queden per perfilar-se els detalls d'aquesta mesura.Merkel va reconèixer que a Mallorca hi ha allotjaments turístics oberts -en contrast amb Alemanya-, encara que va apuntar que el Govern balear acaba de modificar les restriccions i podria tornar a fer-ho en els pròxims dies.Va assenyalar a més que el Govern alemany seguirà amb atenció la situació a l'illa i els possibles «riscos», entre els quals va assenyalar l'aparició de la variant del coronavirus detectada per primera vegada al Brasil.El passat 12 de març les autoritats alemanyes van treure a les illes Balears de la llista de zones de risc (al costat d'altres cinc comunitats autònomes espanyoles), la qual cosa va desfermar la demanda de vols i estades a l'illa per a les vacances de Setmana Santa.La situació va provocar una forta controvèrsia a Espanya, on la majoria de ciutadans no podran sortir per Setmana Santa de la seva comunitat autònoma per les restriccions de la pandèmia, i també a Alemanya, on el turisme intern està actualment prohibit, la qual cosa suposa greus dificultats econòmiques per al sector.