Una variació en el receptor de la testosterona predisposa als homes a sofrir una covid més greu

Els receptors amb repeticions curtes (entre 9 i 22 glutamines seguides) tenen una activitat més gran, mentre que en els que tenen repeticions llargues (entre 23 i 36 glutamines) aquesta activitat es redueix. L'estudi apunta que tenir un major nombre de repeticions i, per tant, una menor activitat del receptor, es relaciona amb un pitjor pronòstic de la covid-19 independentment de l'edat. Aquest fet concorda amb estudis anteriors que mostraven que els homes amb hipogonadisme, en què els nivells de testosterona són molt baixos, tenen pitjor pronòstic per a la covid-19.«En els casos amb repeticions llargues, el receptor de la testosterona està menys actiu. Aquest receptor s'encarrega d'atenuar la inflamació, per tant, els homes que el tinguin menys actiu tindran una resposta inflamatòria més forta que es relaciona amb els símptomes més greus de la covid-19», explica el Dr. Roger Colobran, investigador del Grup de Recerca en Immunologia Diagnòstica del VHIR i un dels autors de l'estudi. Així, aquells homes que tinguin un receptor més actiu estarien més protegits davant la malaltia per la seva millor capacitat de regular la resposta inflamatòria que es produeix.Per fer l'estudi, els investigadors italians van fer servir intel·ligència artificial per trobar els gens relacionats amb el pronòstic de la covid-19. Van estudiar mostres de sang de 638 persones, homes i dones. La segona fase de l'estudi es va centrar sobretot en analitzar la gravetat de la covid-19 en homes, ja que la testosterona és la principal hormona sexual masculina. Es va validar els resultats obtinguts en mostres de sang de 158 homes espanyols, 117 dels quals amb covid-19 greu i 41 amb covid-19 asimptomàtica o que no van requerir hospitalització.«L'efecte d'aquestes variants genètiques és especialment important en homes perquè la testosterona és la principal hormona sexual masculina. A més, el seu receptor està codificat al cromosoma X, del qual els homes només tenen una còpia. En dones, aquest efecte associat amb una covid-19 més greu seria força menor ja que, en elles, la testosterona juga un paper menys rellevant i tenen dues còpies del cromosoma X», explica el Dr. Roger Colobran, investigador del Grup de Recerca en Immunologia Diagnòstica del VHIR i un dels autors de l'estudi.El fet de tenir dos cromosomes X fa que les dones tinguin dues còpies del receptor de la testosterona, cadascuna amb el seu nombre de repeticions. Per tant, l'activitat global del receptor i l'efecte sobre la gravetat de la covid-19 dependria del nombre de repeticions que tinguessin les dues còpies, no només d'una d'elles com en el cas dels homes.Els investigadors que lideren l'estudi conclouen que aquesta troballa planteja la possibilitat que l'administració de testosterona en els homes amb un receptor actiu pugui ajudar a millorar el pronòstic de la malaltia.