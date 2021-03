Un estudi confirma que l'AstraZeneca no produeix trombosis i és apta per a majors de 65 anys

Segons l'assaig estatunidenc, la vacuna és segura i té una efectivitat del 79% en persones amb símptomes

Actualitzada 22/03/2021 a les 09:56

Un estudi realitzat a Estats Units assegura que la vacuna d'AstraZeneca és segura i altament efectiva. En la investigació, on han participat prop de 32.000 voluntaris, els resultats mostren una eficàcia del 79% en persones amb símptomes de la covid-19 i un 100% d'efectivitat per evitar que les persones es posin malaltes de gravetat. A més a més, segons l'estudi no s'han detectat problemes de trombosis o coàguls a la sang.Les dades del nou assaig també asseguren que la vacuna funciona en persones d'edats avançades. Una quinta part dels voluntaris tenien més de 65 anys i l'administració de la vacuna els va proporcionar tanta protecció com als grups d'edat més joves.L'Agència Europea del Medicament (EMA) va confirmar la setmana passada la seva efectivitat després que diversos països, entre ells Espanya, aturessin les inoculacions d'AstraZeneca per l'aparició casos de trombosis.