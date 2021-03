Rússia podria estar darrere del ciberatac al SEPE, segons la Intel·ligència espanyola

Des de fa mesos, Espanya manté una mala relació amb el Kremlin

Actualitzada 22/03/2021 a les 13:18

El servei d'intel·ligència del govern espanyol creu que Rússia estaria darrere del ciberatac a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), segons ha avançat El Confidencial. El motiu seria per raons polítiques o geoestratègiques, segons indiquen fonts governamentals.El passay 9 de març el SEPE va ser atacat amb un virus del tipus ramsomware que va bloquejar els ordinadors amb l'objectiu de demanar un rescat.En el cas del SEPE, l'objectiu era més aviat desprestigiar a la institució pública i a l'Estat i generar malestar entre la ciutadania. Espanya no ha tingut molt bona relació amb Rússia en els últims mesos. Ha tingut diversos problemes amb el Kremlin des de que, a principis de febrer, Josep Borrell, representant de la UE per a Afers Exteriors, va viatjar a Moscú i va ser maltractat en públic per Serguéi Lavrov, el cap de la diplomàcia russa.Un mes després, quatre eurofighters espanyols van interceptar dos caces russos Su-30 que volaven sense pla de vol pel sud del Mar Negre, zona on està desplegat l'Exèrcit de l'Aire espanyol. La presència espanyola al sud-est de Rússia sembla no fer molta gràcia als russos que haurien ideat el ciberatac.