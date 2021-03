Quina vacuna fa efecte abans contra el coronavirus?

Actualitzada 22/03/2021 a les 08:55

El Ministeri de Salut d'Espanya ha comunicat quines vacunes són les que protegeixen més enfront el coronavirus. En totes les opcions disponibles, l'objectiu és aconseguir la immunitat augmentant la resistència contra el SARS-CoV2.D'aquesta manera la vacuna que ofereix una protecció més elevada és la vacuna Comirnaty, de Pfizer/BioNTech, amb la qual s'obté transcorreguts 7 dies després de la segona dosis; amb la vacuna anti-covid-19 de Moderna 14 dies després de la segunda inoculació. Amb la vacuna d'AstraZeneca s'aconsegueix als 28 dies després de la segona dosis i amb la Janssen als 14 dies després de la seva administració.Tot i això, recomanen que tothom , tant les persones vacunades com les que no ho estan encara, mantinguin les mesures de prevenció, com l'ús de la mascareta, la distància de seguretat i el rentat de mans.