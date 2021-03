Putin anuncia que es vacunarà demà

El president de Rússia defensa les vacunes que es produeixen al país

Actualitzada 22/03/2021 a les 16:28

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dilluns que es vacunarà demà, dimarts, contra la covid-19, en una videoconferència amb responsables del Govern sobre la campanya de vacunació al país.«Jo mateix tinc el propòsit de fer-lo demà», va dir Putin en la reunió, que va ser retransmesa per televisió.Putin no va revelar quina vacuna se li administrarà, però el seu portaveu, Dmitri Peskov, va assegurar més tard que serà una de les tres que es produeixen al país, que són «totes bones i fiables».Des del començament de la campanya de vacunació a Rússia, al gener passat, la pregunta sobre quan es vacunaria Putin han estat una de les més recurrents en les rodes de premsa del Kremlin, ja que es considerava una cosa natural que el president donés exemple.En la reunió d'avui Putin ha destacat el paper de les mesures preventives, «en particular, de la vacunació massiva» en la normalització de la situació epidèmica al país, que registra 4,46 milions de casos i 95.391 morts per coronavirus.En l'última jornada s'han notificat 9.284 nous casos en tot el país.