La quantitat i qualitat dels anticossos contra la covid-19 varia amb l'edat

El cribratge dels nens en edat escolar pot ser un pas important per frenar la pandèmia, assenyalen els autors

Actualitzada 22/03/2021 a les 16:55

La quantitat i qualitat dels anticossos contra la covid-19 varien amb l'edat, segons un estudi, el qual suggereix que les diferències en les manifestacions clíniques de la malaltia en nens, en comparació amb adults, «podrien ser, en part, a les respostes immunitàries relacionades amb l'edat».Els estudis realitzats des de l'inici de la pandèmia suggereixen que els menors són més propensos a manifestar símptomes lleus i tenen un menor risc de desenvolupar una malaltia respiratòria greu que els adults, però fins ara es desconeixia en què diferia la resposta immunitària entre els diferents grups d'edat.Els autors van investigar si la quantitat i qualitat dels anticossos contra el coronavirus és diferent entre nens, adolescents i adults, van avaluar 31.426 proves d'anticossos realitzades a Nova York entre el 9 d'abril i el 31 d'agost de 2020, segons l'estudi que publica JAMA (Revista de l'Associació Mèdica Estatunidenca).Encara que la seroprevalencia era «similar» en les poblacions de pacients pediàtrics i adults, una avaluació centrada en els perfils quantitatius i qualitatius dels anticossos contra el SRAS-*CoV-2 va revelar «diferències clau» en les respostes dels anticossos humorals en funció de l'edat.Els resultats indiquen que els nens més petits presenten nivells més alts d'activitat d'anticossos IgG (immunoglobulina G), totals i funcionals que els adolescents i els adults joves, de 19 a 24 anys.«Les nostres dades podrien explicar, en part, la menor taxa general de símptomes i casos de malaltia greu en els nens infectats pel SRAS-*CoV-2», escriuen els autors del Weill Cornell Medicine de Nova York.La recerca va avaluar les taxes de positivitat dels anticossos contra el SARS-CoV-2 i els nivells de IgG, així com el nivell d'anticossos totals (TAb) i l'activitat dels anticossos neutralitzadors substituts (SNAb).Els nens van mostrar una mitjana de nivells de IgG, de TAb i activitat de SNAb més alts en comparació amb els adolescents i els adults joves.Els adolescents també tenien una mitjana més alta dels valors estudiats que els adults joves, mentre que les persones de 19 a 30 anys van mostrar els nivells més baixos de IgG.L'equip considera que, com que les respostes d'anticossos són diferents en els diferents grups d'edat, poden estar justificades les estratègies orientades a aquest factor per a la detecció i el tractament de la malaltia, així com el desenvolupament de vacunes.La menor incidència de símptomes i la menor gravetat de la malaltia en els pacients pediàtrics planteja la possibilitat que aquesta població «pugui representar un important reservori per a la transmissió viral en la comunitat».Per això, el cribratge dels nens en edat escolar, fins i tot dels que no presenten símptomes manifestos ni estan exposats, pot ser un pas important per frenar la pandèmia, assenyalen els autors.