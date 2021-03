El Suprem sanciona a un tinent coronel que va parlar d'aplicar una «solució armada» a Catalunya

L'alt tribunal confirma que és una «falta greu» però rebaixa la multa de Defensa perquè va ometre el tràmit d'audiència

Actualitzada 22/03/2021 a les 16:03

La sala militar del Tribunal Suprem ha imposat una sanció econòmica disciplinària de vuit dies al tinent coronel de l'Exèrcit de terra en situació de reserva Enrique Área Sacristán per haver trencat el «deure de neutralitat política» en un article publicat en un mitjà de comunicació en el qual parlava d'aplicar una «solució armada» a Catalunya. L'article publicat a Alerta Digital el 30 d'agost de 2018 deia que si no existeix «bona voluntat de les parts» per solucionar el conflicte, «com a militar ens quedaria la solució armada en la que s'aplicarà la Llei de l'Estat amb tota la seva contundència». El Suprem considera que es donen tots els requisits per considerar-ho una «falta greu».