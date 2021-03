El Govern preveu reactivar els viatges del Imserso al setembre

El Ministeri de Turisme espera que a l'octubre la població major comenci a viatjar

Actualitzada 22/03/2021 a les 10:45

El Govern preveu que els viatges del Imserso es comencin a comercialitzar al setembre i que a l'octubre la població major comenci a viatjar, per la qual cosa el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme treballa ja en els plecs per a convocar un nou contracte.«Hem de tornar a convocar el contracte perquè vam haver de rescindir-lo a conseqüència de la pandèmia i estem treballant ja en els plecs, incorporant algunes reclamacions que el sector turístic ens ha fet arribar durant aquests mesos», ha explicat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, al Fòrum de Turisme d'Europa Press.Maroto ha afirmat que la recuperació d'aquests viatges serà «una nova fita, com va ser la vacuna d'Araceli, no sols perquè reactivem uns viatges que des del punt de vista social són molt importants, també per tota la cadena de feina, sinó perquè crec que els majors es mereixen per fi esperar a recuperar una certa normalitat».