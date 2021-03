Alerten que la tuberculosi i la covid-19 es poden confondre

Actualitzada 22/03/2021 a les 12:35

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha alertat aquest dilluns que la tuberculosi i la covid-19 són epidèmies respiratòries «semblants i es poden confondre», una agreuja a l'altra i en cas de coinfecció de totes dues malalties es dóna una major mortalitat.En un nota de premsa amb motiu del Dia Mundial de la Tuberculosi que se celebra el dimecres 24, la SEPAR ha advertit que la irrupció de la covid-19 ha provocat la suspensió de la rutina dels serveis d'atenció sanitària per a la tuberculosi en molts països, la qual cosa pot conduir a un 13 per cent en l'increment de morts per aquesta malaltia.La tuberculosi, segons la SEPAR, és la infecció més comuna del món, que cada any afecta a 10 milions de persones i causa 1,5 milions de morts.Segons aquesta societat, l'actual coexistència de la covid amb la tuberculosi ha influït en un minvament de la qualitat i de la continuïtat de l'atenció a la tuberculosi, així com a menys inversió en recerca i casos de coinfecció «que poden ser greus i de major mortalitat».Aquesta societat ha advertit que a Espanya també s'ha donat aquest minvament dels serveis sanitaris per a la tuberculosi, especialment en els primers quatre mesos de pandèmia.Segons la SEPAR, el decrement dels serveis s'ha degut a la reassignació dels recursos humans que atenien pacients amb tuberculosis a la covid-19 però també al temor dels pacients a acudir a centres sanitaris per a no contagiar-se amb el SARS-CoV-2 i a les dificultats per accedir als serveis mèdics.Per aquesta societat, els reptes de la tuberculosi són reduir el retard diagnòstic, trobar més mètodes per a un diagnòstic ràpid i nous fàrmacs per escurçar la durada dels tractaments a menys de sis mesos.