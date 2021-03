Un metge expert dóna les dues claus per a frenar al coronavirus i tenir un estiu tranquil a Espanya

El metge Fermín Domínguez es mostra optimista però prudent davant el risc d'una quarta ona

Actualitzada 21/03/2021 a les 18:30

Primera ona

Cap del servei d'Anestesiologia i Reanimació del Complexe Hospitalari d'Orense (CHUO), Fermín Domínguez, es mostra optimista però prudent davant el risc d'una quarta ona, perquè sap que les pròximes setmanes són crucials, a causa de la Setmana Santa i al ritme de vacunació, elements clau per a determinar la situació que afrontarem a l'estiu.Domínguez, que des que va començar la pandèmia combat braç a braç amb els professionals de la primera línia contra el virus, té molt clar la recepta per a tenir un estiu tranquil passa per la responsabilitat ciutadana durant la Setmana Santa i l'agilitat en la vacunació, perquè hi hagi un major percentatge de població immunitzada.Complert l'any de pandèmia, l'anestesista confia que no torni a repetir-se una altra gran ona com les registrades, convençut que ara «estem moltíssim millor». Amb tot, flama a no confiar-se; «no cal desaprofitar-ho», afirma.Aquesta és reflexió d'aquest professional en pròrroga -està a punt de complir 67 anys-, que atresora més de 40 anys d'experiència i que va ser abans cap d'Urgències.Per a ell és clau «com ens comportem» durant els dies festius, que és quan sol produir-se una major mobilitat diària, encara que també serà determinant «el ritme de vacunació que determinarà com arribem a l'estiu». Amb un matís, l'arribada de «les noves variants» abans de pensar a tenir «un estiu tranquil».Amb vacuna o sense ella, creu que encara caldrà mantenir bastant temps les actuals mesures de seguretat de distància social i màscara.«No puc aventurar quan podrem deixar la màscara», esgrimeix aquest professional sanitari, que no canta victòria davant una malaltia que prevaldrà algun temps més al país, almenys fins que acabi enguany.Des de la seva especialitat, potser menys coneguda que unes altres, reivindica la labor d'un servei que, a vegades, s'ha vist «en l'ombra», a pesar que atén els pacients més crítics -politraumatismes i quirúrgics- inclosos covid.Quan arriba un crític a l'hospital, aquests professionals són uns dels primers a posar-se en marxa. «Si bé la nostra especialitat és menys coneguda, és tremendament versàtil, estem perfectament capacitats per a tractar a aquests pacients», afirma.Quan l'UCI s'omple, aquest servei realitza un paper determinant fruit d'un ampli bagatge a atendre a tota mena de pacients crítics, quirúgics, politraumatizats que arriben de tota la província.«Estem acostumats a intubar diàriament a centenars de pacients». Tan sols col·locar vies i provar-los pot requerir de la participació de sis persones per a moure'ls i diverses hores de treball.Però no són els únics que s'han bolcat en aquesta pandèmia. Hervella enalteix el treball «ímprobe i espectacular» d'unitats de «microbiologia i medicina interna».En un repàs pel que ha estat aquest any de pandèmia, té clar quin ha estat el moment més dur: Sens dubte, la primera ona.«Primer per la incertesa, després perquè va ser necessari improvisar i també per la escassetat de material», assegura.No en va, recorda que la saturació en tots els hospitals va obligar a «reduir l'activitat quirúrgica» i habilitar unitats per a poder acollir a tots els malalts.«Va ser un sofriment pel temor al contagi», rememora Hervella qui es considera un «privilegiat».Malgrat la duresa de la pandèmia, es queda amb el costat positiu: «Ha estat un any d'una banda per a oblidar però també per a treure ensenyaments i aprendre del viscut».Amb incògnites encara per resoldre, ja veu els primers efectes positius de les vacunes. Entre ells, destaca una reducció en el nombre de ingressos de majors procedents dels centres de tercera edat, que ja van ser inoculats amb les dues dosis.