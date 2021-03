Troben mort a un dels neonazis més perillosos d'Europa

Morten Baldur Karrebæk Pust era danès i treballava com tatuador a Liverpool, el Regne Unit

Morten Baldur Karrebæk Pust era un dels líders neonazis més violents d'Europa. Ara, s'ha revelat que el seu cos va ser trobat sense vida en un habitatge a Liverpool, el Regne Unit, informa el Mirror.Pust havia fugit del seu país natal, Dinamarca, després d'haver comès un robatori amb violència sobre una dona de 25 anys, a la qual va agredir amb el mànec d'una destral després d'emmordassar-la amb cinta adhesiva, al costat de dos companyons.Darrere l'altre càrrec d'agressió en la nit de cap d'any de 2020 en el barri de Hvidovre, a Copenhaguen, va fugir al Regne Unit, en concret a la ciutat de Liverpool, on es va establir com tatuador.Segons l'informe policial ara revelat, el seu cos va ser trobat al setembre en el barri de Anfield. Les primeres recerques apunten al fet que la mort es tracta d'un suïcidi.Líder dels ultres de l'equip de futbol Brondby i cantant d'una banda de rock nazi anomenada Chamber 88, acumulava nombrosos antecedents penals, com atacar un negoci amb un còctel molotov i altres càrrecs d'agressió.El grup de recerca d'esquerra Redox el va descriure com «un dels nazis més violents de Dinamarca» i era considerat com un dels més violents del continent europeu.