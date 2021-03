Mor Nabody, la nena de dos anys que va arribar aquest dimarts a Canàries en patera

No ha pogut superar els danys que sofria el seu organisme després de sofrir una parada cardiorespiratòria

Actualitzada 21/03/2021 a les 18:13

Nabody, la nena immigrant de dos anys que romania en la unitat de medicina intensiva de l'hospital Matern Infantil de Las Palmas de Gran Canaria en estat crític després de recuperar-se d'una parada cardiorespiratòria en arribar a l'illa, ha mort finalment aquest diumenge en el centre mèdic, segons han confirmat els seus responsables.La petita, originària de Mali, havia sobreviscut des que el dimarts sanitaris de Creu Roja aconseguissin reanimar-la en el moll de Arguineguín, al qual la va conduir una embarcació de Salvament Marítim que la va rescatar d'una pastera en què viatjaven en total vuit nens, dos d'ells greus, però no ha pogut superar els danys que sofria el seu organisme i ha acabat morint menys d'una setmana després.Un temps durant el qual mai va poder abandonar la unitat de vigilància intensiva, pel fet que va romandre sempre en estat crític i sota observació.Els esforços del personal sanitari que vetllava per ella i que no va abandonar l'esperança de salvar-la fins a la fi no han impedit, en qualsevol cas, que aquest diumenge arribés la seva fi, en circumstàncies sobre les quals no s'han facilitat detalls.La mort de la petita ha fet augmentar fins a 19 el nombre de persones immigrants que han mort tractant d'aconseguir un nou país en la ruta canària en el que va de 2021, tenint en compte només aquells dels quals es té constància a les illes, bé perquè van acabar els seus dies ja en terra, perquè van trobar els seus cadàvers en les pasteres o perquè els seus companys de travessia han manifestat que van morir a la mar.Millor sort que Nabody ha tingut un altre nen una mica més major que va ser ingressat també greu al costat d'ella però que el dissabte va poder ser traslladat ja a planta, segons va anunciar el Complex Hospitalari Universitari Insular Matern Infantil mitjançant un comunicat.El mateix dia un home que va arribar greu va sortir igualment de vigilància intensiva, on va quedar, per contra, un altre home adult que fins al moment no ha pogut abandonar-los.El Complex Hospitalari de Las Palmas de Gran Canaria acull actualment a 19 immigrants procedents de dues pasteres arribades aquesta setmana a l'illa que estan en planta, 11 menors i 8 adults, a més de l'home que segueix en vigilància intensiva, conforme a les últimes dades ofertes pels seus responsables.