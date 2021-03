Miami Beach declara l'estat d'emergència per les festes fora de control durant les vacances de primavera

Actualitzada 21/03/2021 a les 20:37

Miami Beach va ser declarada en estat d'emergència aquest dissabte degut a les grans aglomeracions que es formaven durant les vacances de primavera.Milers de persones de festa agrupades als carrers, sense respectar les mesures sanitàries que recomanen mantenir dos metres de distància entre les persones i portar sempre mascareta, van provocar que s'establís el toc de queda a partir de les 20.00 hores«A la nit, no hi ha dubte que es converteix en un lloc que sembla... fora de control», ha reconegut Donen Gelber, l'alcalde. «Veus coses que t'adones que no haurien de succeir i que cap comunitat hauria d'haver de suportar-ho».L'administrador municipal, Raúl Aquila, assegurava que estaven «aclaparats» davant les multituds que s'assemblaven a un «concert de rock». «No es podia veure el paviment i no es podia veure l'herba», va afirmar.No obstant això, les restriccions no han impedit que aquest dissabte la festa continuï. La Policia de Miami Beach ha hagut d'emprar-se a fons aquest dissabte per a tractar de dissoldre als grans gruposde turistes que es trobaven de festa al carrer, desafiant el nou toc de queda.La intervenció policial es va saldar amb empentes, fugides i diversos detinguts.El límit per a ser al carrer és a les 20.00 hores, però a aquesta hora, el Districte Històric Art déco, una de les zones més populars i festives, es va omplir ràpidament de gent celebrant la nit del dissabte amb alcohol i música.Els agents van haver d'intervenir per a tancar els locals que romanien oberts i dispersar a la gent.