La raó per la qual és millor que els rinoceronts viatgin boca avall en helicòpter

Investigadors de la Universitat de Cornell han analitzat la reacció dels animals simulant els trasllats en diferents posicions

Actualitzada 21/03/2021 a les 17:50

Traslladar als rinoceronts negres penjats de les seves potes en un helicòpter podria ser beneficiós per a la seva salut, segons una recerca realitzada per experts de la Facultat de Medicina Veterinària de la Universitat de Cornell (els EUA) en col·laboració el Ministeri de Medi Ambient i Turisme de Namíbia publicada en Journal of Wildlife Diseases i recollida per Gizmodo.Atès que aquesta espècie localitzada en l'est i el sud d'Àfrica està en perill d'extinció, han de ser traslladades cap a altres llocs en els quals estiguin protegides dels caçadors furtius i on sigui possible la combinació genètica d'aquests animals per a afavorir la seva subsistència.El transport principal sol ser el camió, encara que les dificultats per a accedir a determinats espais per terra fan que l'helicòpter ocupi també la primera posició a l'hora d'explorar les possibilitats quan es fa necessari desplaçar als rinoceronts.Així, l'objectiu dels investigadors era saber quina és la millor manera de col·locar-los quan seran traslladats. Per a això, van triar a 12 exemplars per a analitzar la reacció dels seus organismes després de simular els trasllats, administrant-los un calmant i posant-los boca avall, amb els peus penjats d'una grua, o tombats de costat lluny del sòl.Els animals van estar 10 minuts en cada posició i després els experts van estudiar els seus signes vitals per a mesurar els efectes de cadascuna en els cossos dels rinoceronts. La previsió inicial dels investigadors era que penjar dels seus peus als exemplars agreujaria els resultats dels tranquil·litzants.No obstant això, l'autor principal de l'estudi, el doctor Robin Radcliffe, va explicar que els rinoceronts que van ser suspesos boca avall posseïen una millor ventilació que els que viatgen recolzats. L'investigador destaca que encara que la millora és molt petita és molt important perquè «ajuda a millorar la seguretat del rinoceront negre durant la captura i l'anestèsia».Això es deu al fet que el trasllat resulta molt estressant per a l'animal, atès que en qualsevol posició sofreixen falta d'oxigen (hipoxèmia) i l'augment de la pressió del diòxid de carboni en la sang (hipercapnia), per la qual cosa es veu perjudicada la capacitat pulmonar dels rinoceronts.Els resultats han demostrat que penjar als rinoceronts boca avall és segur durant petits espais de temps. El nou objectiu dels investigadors, segons apunta Radcliffe, és aconseguir el mateix durant viatges més llargs.