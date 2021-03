L'emotiu retrobament d'un gos robat amb la seva propietària

Nala, un encreuament de maltès i canitx, estava en la furgoneta d'un passejador caní quan aquest va sofrir un atracament

El vincle que hi ha entre un gos i el seu amo és un dels més forts que existeixen. El que no ho crea pot convèncer-se després de veure l'emocionant vídeo del retrobament de Nala, una gosseta que va ser robada, amb la seva propietària. Ho podeu veure aquí Tal com recull el Daily Mail, Melina Georgiou, de 27 anys, va quedar destrossada quan la seva gossa Nala, encreuament de maltès i canitx, va ser robada en Barnet, al nord de Londres.Nala estava a cura d'un paseador de gossos, que va ser agredit i al fet que li van robar la camioneta, en la qual estava Nala. Melina va iniciar llavors una campanya en xarxes socials que per sort, ha donat resultat.Unes setmanes després del robatori, la gossa ha estat retornada a Melina, encara que es desconeixen les circumstàncies. El retrobament va ser gravat en vídeo i compartit en Facebook, on s'ha fet viral.Segons el Daily Mail, en el confinament s'ha disparat la demanda de cadells, per la qual cosa s'han incrementat els robatoris en tot el Regne Unit. Si en 2019 es van denunciar 172 robatoris de gossos, a l'any següent la xifra va aconseguir els 465, segons dades de l'organització benèfica DogLost.