Jordi Sánchez es retroba amb Nathalie Seseña després de superar el coronavirus

'Antonio Recio' i 'Berta' es tornen a trobar

Actualitzada 21/03/2021 a les 17:49

Dies després de rebre l'alta hospitalària en superar el coronavirus, l'actor Jordi Sánchez, conegut pel paper d'Antonio Recio en la sèrie La que se avecina, ha protagonitzat un emotiu retrobament amb l'actriu Nathalie Seseña, qui interpreta a la seva dona Berta en la ficció.Així ho ha mostrat l'actriu en una imatge que ha publicat en el seu compte d'Instagram. «Hi ha retrobaments extraordinaris!», ha valorat Seseña al costat d'una fotografia en la qual Sánchez i ella apareixen abraçats amb màscara.Després del pas del seu amic per l'hospital a conseqüència de la Covid-19, la intèrpret també ha volgut donar les «gràcies a tot el personal sanitari», i ha enviat «força als quals continueu lluitant».Alguns dels seus companys en la sèrie, com Antonia Sant Joan, Mirin Ibarguren o Víctor Palmero, han reaccionat a aquest retrobament amb emoticones d'aplaudiments i cors.Aquesta setmana, l'actor de La que se avecina va anunciar que havia rebut l'alta hospitalària. «Mai vaig pensar que dormir 24 dies seguits, amb les seves 24 nits, podia ser tan desagradable», ha manifestat després de superar la malaltia.Així mateix, s'ha mostrat «immensament agraït» amb l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, on va romandre ingressat tot aquest temps: «Gràcies pel seu talent, les seves cures, la seva paciència... Gràcies per treure'm d'aquesta», ha dit.Va ser el passat 6 de febrer quan la família de Sánchez va anunciar a través d'un comunicat en les xarxes socials que l'actor havia estat hospitalitzat a conseqüència del coronavirus.Després de romandre un mes ingressat en l'UCI, el seu estat de salut va millorar i ja estava «fora de perill», va indicar la seva família en un altre comunicat emès el passat 9 de març. «Esperem que en breu tingui l'alta mèdica i pugui tornar a la seva casa per a recuperar-se al costat de la seva família», van agregar.