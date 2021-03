Els sis estudiants d'Erasmus intentaven agafar un avió Roma-Budapest amb falsos certificats

Actualitzada 21/03/2021 a les 11:45

Enxampen a sis joves estudiants espanyols a Roma quan intentaven agafar un avió amb uns certificats de prova PCR falsos, segons recull el diari Marca. Els sis joves es trobaven a Itàlia, concretament a Roma, d'Erasmus i van decidir viatjar a Hongria amb avió.Quan van arribar al control de l'aeroport de Ciampino, la Policia de frontera es va adonar que alguna cosa no quadrava en els certificats i van decidir trucar al suposat laboratori on s'havien realitzat les proves. Després de descobrir la veritat, la Policia els van realitzar una prova a l'àrea de Sanitat Aèria de l'aeroport i dos dels sis estudiants van donar positiu per coronavirus. Segons informa el diari Marca, aquesta és la primera vegada en Itàlia que s'intenta falsejar una prova PCR per viatjar i passar els controls. Tots ells han estat acusats de falsedat material i violació de les mesures anticontagi.