Entren en pànic en descobrir pell de serp i mig ratolí devorat sota el llit del seu fill

Han consultat a un expert i els ha dit és una serp del blat de moro, però segueixen sense trobar al rèptil

Actualitzada 21/03/2021 a les 20:27

En una de les escenes del clàssic de terror Àlien (1979), mentre els astronautes busquen al vuitè passatger en la nau Nostromo, un d'ells troba una pell recentment buidada, pertanyent a l'alienígena enemic. Una cosa semblant van haver de sentir uns pares britànics en trobar les restes d'una pell de serp recentment mudada... sota el llit del seu fill.Tal com recull The Sun, Kayleigh Baldwin-Pierce, de 23 anys, i Bethan, de 25, van trobar no sols la pell de la serp, sinó a més les restes d'un ratolí mitjà devorat.Però l'inquietant és que una setmana després de la desagradable troballa, no han trobat a la serp, per la qual cosa no saben si segueix a la seva casa i, si és així, en quin lloc d'ella.Per fortuna, no sembla perillosa. Van cridar a un especialista en ofidis que la va identificar com una serp del blat de moro, una espècie inofensiva, però que així i tot pot créixer fins a aconseguir un metre de llarg.I el que és pitjor: l'expert en serps els va advertir que podrien passar mesos abans que la serp surti del seu amagatall.«Anit trobem orina de serp i, a causa del soroll, la serp es va traslladar a una altra part de la casa. Bé, no és exactament pipí de serp, es diu almesc. Ho dipositen quan se senten amenaçades, suposo que pel gos», va dir Kayleigh.«Vivim al límit i ens han dit que podria amagar-se durant mesos i després simplement escapar-se de la casa», va afegir la jove, que des de llavors no deixa que els seus dos fills, un de tres anys i un altre de 10 mesos, dormin sols.