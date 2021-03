Els veterinaris avisen que la variant britànica del coronavirus està vinculada amb problemes cardíacs en mascotes

Fan una crida al fet que se li facin les proves a les mascotes que presentin símptomes de miocarditis

Actualitzada 21/03/2021 a les 20:08

Crida a altres veterinaris

Dubtes raonables

Els veterinaris han advertit d'un possible vincle entre una nova variant del coronavirus i problemes cardíacs en gats i gossos, després que s'hagi detectat un augment en les mascotes que presenten miocarditis en un hospital veterinari especialitzat en Buckinghamshire durant la segona ona de la pandèmia, informa The Guardian.«No volem sembrar el pànic innecessàriament, especialment perquè en aquest moment tenim una forta sospita de transmissió de persona a mascota, però no a l'inrevés, i no ho sabem amb certesa. Però els veterinaris han de ser conscients d'això per a poder començar a realitzar proves si sospiten un cas potencial d'infecció per Covid-19», va dir a aquest diari londinenc Lucca Ferasin, cardiòleg del Ralph Veterinary Referral Center (RVRC) en Marlow, Buckinghamshire, qui va dirigir la recerca.La variant B117, altament transmissible, es va detectar per primera vegada en Kent al desembre i s'ha convertit ràpidament en la variant circulant dominant al Regne Unit, on representa aproximadament el 95% de les infeccions. S'ha detectat en almenys altres 85 països del món.Encara que ja se sabia que els gats i els gossos s'infectaven amb variants anteriors, els seus símptomes eren sobretot respiratoris: secreció nasal, tos, esternuts o conjuntivitis. Els casos registrats en Buckinghamshire es troben entre les primeres infeccions animals documentades amb la variant B117.Ferasin i el seu equip han fet una crida a altres col·legues perquè estiguin atents als gats o gossos que presentin símptomes d'insuficiència cardíaca i que els facin la prova del coronavirus, especialment si els seus amos han estat infectats recentment. Els veterinaris esperen que això els ajudi a comprendre millor com la nova variant afecta als dos animals i el seu paper potencial en la transmissió del virus.Entre desembre i febrer, Ferasin i els seus col·legues van notar un augment en la proporció de gossos i gats ingressats en el RVRC amb miocarditis (inflamació del múscul cardíac). La quantitat de casos no va ser enorme, només 18 en total, però va ser gairebé 10 vegades més del que l'hospital d'animals veuria normalment en la mateixa època de l'any.Els animals van desenvolupar símptomes d'insuficiència cardíaca, com a letargia, falta d'apetit, respiració ràpida o falta d'aire, així com arrítmies greus que posaven en perill la vida (batecs cardíacs irregulars). Dos dels casos van incloure episodis de desmais. Altres proves van revelar que tenien miocarditis.Aquest augment en els casos era un reflex bastant aproximat de la corba i la línia de temps dels casos humans de Covid-19 que estava sent impulsada per la variant B117 en aquest moment. A més, en la majoria dels casos de miocarditis, el propietari havia experimentat símptomes de Covid-19 o havia donat positiu de tres a sis setmanes abans que la seva mascota s'emmalaltís. Moltes de les mascotes també van donar positiu per coronavirus.No obstant això, a diferència de les infeccions per Sars-*CoV-2 documentades prèviament en gossos i gats, els animals remesos al RVRC no presentaven altres símptomes respiratoris.En preguntar-se si aquestes anomalies cardíaques podrien estar relacionades amb l'augment de casos de Covid en humans, Ferasin va prendre mostres de sang i frotis del nas, la gola i el recte de sis gats i un gos que van presentar miocarditis entre finals de gener i principis de febrer.Aquests es van analitzar per a detectar Sars-CoV-2 o anticossos contra el virus. També van prendre mostres de sang de dos gats i dos gossos que s'estaven recuperant d'una miocarditis en la unitat de vigilància intensiva.Dels 11 animals, dos gats i un gos van donar positiu al virus en les seves mostres rectals, i altres dos gats i un gos tenien anticossos contra Sars-CoV-2 en la sang. El doctor Ferasin creu que és possible que més haguessin donat positiu si aquestes proves s'haguessin realitzat abans.Amb l'excepció d'un gat, que finalment va haver de ser sacrificat, tots els animals s'estan recuperant bé després del tractament mèdic.Amb tot, encara no és clar si el virus va causar els símptomes dels animals, va dir Margaret Hosie, professora de virologia comparada en el centre de recerca de virus de la Universitat de Glasgow.«És impossible descartar la possibilitat que la disseminació de Sars-CoV-2 fos una troballa incidental, i és inevitable que una mostra de qualsevol població d'animals doni positiu per (anticossos contra el coronavirus) coincidint amb el pic de la segona ona», afegeix Hosie.En aquesta etapa, també és impossible dir quina proporció d'animals infectats amb la variant B117 podrien desenvolupar aquests problemes cardíacs. «Estem una mica esbiaixats perquè només veiem a pacients cardíacs i només als crítics», va dir Ferasin. «El meu consell seria que si la gent sospita que alguna cosa camina malament amb el seu animal, contacti al seu veterinari», va afegir.Fins ara, només s'han reportat altres tres casos de la variant B117 en mascotes, tots en els últims dies: un gat i un gos de la mateixa llar a Texas (els EUA) i un gat a Itàlia. En totes dues llars, els propietaris també havien donat positiu en la prova de B117.Mick Bailey, professor d'immunologia comparada en la Universitat de Bristol, va dir a The Guardian: «S'ha establert la capacitat dels ceps anteriors per a infectar gossos i gats, tant al Regne Unit com en altres llocs. L'article de Ferasin demostra que la variant B117 també pot infectar a gossos i gats, però això no hauria de sorprendre'ns massa. Atès que sembla que es transmet més fàcilment en humans, tampoc hauria de sorprendre'ns que sigui més fàcil d'infectar a gossos i gats».«Si bé la infecció d'animals a humans també és teòricament possible, l'èxit de bloquejar les interaccions socials entre humans suggereix fortament que les interaccions entre animals no són un problema important», va afegir Hosie.«El missatge per als amos de mascotes és el mateix: si tens Covid-19, tingues en compte que es pot transmetre a les mascotes, així que evita el contacte amb ella i, si això no és possible, usa una mascareta, per exemple a l'hora de preparar el seu menjar», conclou.