Els inesperats «efectes col·laterals» positius de la immunització després de la vacuna contra la Covid-19

A països amb un alt índex de vacunació es demostra l'efectivitat amb la reducció de les transmissions, però hi ha altres beneficis

Actualitzada 21/03/2021 a les 11:21

El segon requisit

El món està vacunant contra el coronavirus i s'espera que conforme s'acosti un nivell d'immunització determinat, la victòria contra la pandèmia sigui una realitat. Mentrestant, continuem descobrint coses sobre una vacuna aconseguida en temps rècord.Tal com recull en un reportatge la BBC, el principal objectiu de la vacuna, fer lleus els símptomes de la Covid-19, s'està complint. A més, com s'observa en llocs com Israel, el lloc amb major índex de vacunació, s'està reduint la transmissió del virus. Però hi ha altres beneficis.A l'abril de l'any passat, l'OMS va definir els requisits que havien de tenir les vacunes: una taxa mínima d'efectivitat del 50% enfront de la infecció en si, enfront de la malaltia simptomàtica o enfront de les formes greus de la malaltia.Les farmacèutiques es van centrar en el segon requisit: l'efectivitat contra la malaltia simptomàtica, amb l'objectiu d'accelerar el procés de creació de la vacuna per a combatre la pandèmia.Així, les diferents empreses farmacèutiques van fer el mateix: les proves clíniques de la fase 3 es van dissenyar per a establir quant protegeixen les candidates a vacunes contra la Covid-19 simptomàtica.«Hem d'entendre que la vacuna no és com un medicament amb el qual tractem a una persona. La vacuna és una cosa que protegeix la comunitat. No es pot analitzar des d'un punt de vista individual, sinó de com es protegeix a tota una població», va dir a la BBC l'epidemiòloga Denise Garrett, vicepresidenta de l'Institut Sabin.Per a demostrar la seva seguretat, cada vacuna se sotmet a diversos passos: «Tot comença amb experiments en cultius de cèl·lules animals, on veiem si les molècules tenen potencial per a funcionar en humans», declara a la BBC el doctor Jorge Kalil, professor d'immunologia clínica de la Facultat de Medicina de la Universitat de São Paulo.Si els resultats són positius, «comencem amb un nombre limitat de voluntaris en la fase un i, a mesura que avança el coneixement, evolucionem a desenes de milers de participants en la fase tres», diu Kalil.«A més de saber que CoronaVac tenia una taxa d'eficàcia general del 50% contra la malaltia simptomàtica, la recerca va mostrar una protecció del 78% contra els símptomes lleus que també necessitaven assistència mèdica. Aquest va ser un resultat secundari observat», posa com a exemple el doctor Kalil.Aquest tipus de beneficis secundaris s'observen bé a Israel, el país amb més vacunacions. «S'ha convertit en un cas d'estudi perfecte, ja que està utilitzant la mateixa vacuna en tota la població i aplicant les dosis a un ritme molt ràpid», diu a la BBC Natalia Pasternak, presidenta de l'Institut Questão de Ciència, al Brasil.Les dades d'Israel revelen que la vacuna ha provocat ja una caiguda dramàtica de casos, una reducció de les hospitalitzacions i una disminució de les morts per Covid-19.«Les últimes anàlisis revelen que els individus no vacunats tenen 44 vegades més risc de desenvolupar una infecció simptomàtica i 28 vegades més probabilitats de morir per la malaltia», van revelar les autoritats sanitàries israelianes.«Això significa que les vacunes poden tenir un impacte en la transmissió viral i, quantes més persones estiguin protegides, més difícil serà per al virus trobar a algú vulnerable», diu Denise Garrett.Una nova dificultat s'ha presentat en la batalla contra el coronavirus: les variants. «Són preocupants. Les vacunes que tenim en aquest moment donen compte dels tipus de coronavirus que s'han descrit fins ara. Per tant, no podem deixar marge i temps perquè apareguin altres versions i s'escapin de la solució que tenim», diu Pasternak.