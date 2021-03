El moment és ara: l'estímul del coronavirus per a deixar el tabac

Fumar pot arribar agreujar els efectes de la covid si una persona s'infecta

Actualitzada 21/03/2021 a les 17:27

Un repte per la salut

Una població més conscienciada

Cara i creu

La pandèmia ha generat ansietat, estrès i preocupació laboral, que poden ser obstacles per a deixar de fumar, però també ha evidenciat el major risc dels fumadors a desenvolupar una covid greu, la qual cosa suposa un «estímul» per a abandonar d'una vegada per sempre el tabac i guanyar en salut.Aquest és el cas de Maripaz Marxant, una gaditana de 33 anys establerta a Màlaga capital des de fa diversos anys que va provar amb 13 el tabac i ha fumat des que tenia 15.Malgrat patir asma, reconeix que li agrada el tabac. «Mai m'havia plantejat llevar-me», reconeix aquesta fumadora, que durant el confinament consumia de deu a quinze cigarrets al dia.«Vaig començar a espantar-me» per la possibilitat d'emmalaltir de covid i que «es compliqués més del compte» per ser asmàtica, relata a Efe. Encara que al principi no se sentia «preparada» per a deixar de fumar, es va decidir a «canviar el xip» i es va marcar per a això després de les festes nadalenques.Amb suport mèdic i un medicament (Champix) utilitzat per a tractar aquesta addicció, Maripaz va començar el 8 de gener el seu propòsit. En deixar les pastilles -només es va prendre una caixa- li va tornar a captivar l'olor del tabac, però va ser «fort»: «això no podrà amb mi», es deia.Va passar dels deu cigarrets diaris que habitualment fumava a la meitat, i d'aquí va anar rebaixant d'un en un, fins que va aconseguir el seu objectiu. I tot això estant immersa en un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació), i malgrat que la seva parella, amb la qual conviu, també fuma.Maripaz se sent «orgullosa» d'haver vençut l'hàbit i espera que el maig vinent, quan ha de tornar a la consulta a l'hospital, li donin l'alta.«Fumava després de desdejunar, d'esmorzar, si sortia el cap de setmana...Ara no surto, però ja he passat la pitjor fase, segons m'ha dit la doctora», per la qual cosa creu que si no ha «caigut» ja en la temptació, no ho farà quan torni la normalitat.Ha pujat una mica de pes però nota que ha millorat tant la respiració com l'aspecte de les seves dents i ha redescobert el sabor dels menjars. Maripaz aconsella a altres fumadors que facin el pas: «Si he pogut jo, que estic en un ERTO, tancada i amb la mort d'un familiar, pot tothom».El fet que el consum de tabac empitjori el curs de les malalties respiratòries i l'associació entre el tabaquisme i una major gravetat de la covid-19, representen una oportunitat per a incidir en una població més sensibilitzada.La coordinadora de Tabaquisme de l'Associació de Pneumologia i Cirurgia Toràcica del Sud (Neumosur), Eva Cabrera, ha manifestat a Efe que durant la pandèmia els ciutadans probablement han «pres més consciència del problema de la patologia pulmonar», per la qual cosa ara pot ser un moment propici per a campanyes que fomentin l'abandó del tabac.Cabrera també és la responsable de la consulta de Deshábito del Tabac de l'Hospital Verge de la Victòria de Màlaga que ha tractat a Maripaz Marxant, que atén uns 60 pacients al mes.La demanda assistencial s'ha mantingut durant la pandèmia, en part perquè l'experiència prèvia en consulta telefònica ha permès continuar la labor malgrat les restriccions de mobilitat, ja que no era necessari que els pacients es desplacessin a l'hospital per a explorar-los.Les conseqüències de la pandèmia no han afectat per igual a tota la població. Igual ocorre amb els fumadors, perquè per a uns ha suposat «una motivació» per a deixar el tabac i cuidar més la salut, i per a uns altres ha estat «un problema», ja que han sofert «més ansietat i nerviosisme» per estar «tancats» a casa i han augmentat el consum, ha explicat la pneumòloga.Mancant estudis sobre aquesta dualitat, Cabrera apunta al fet que, en general, la por de contreure una covid amb pitjor pronòstic suposa una major motivació per als majors que per als joves.La reducció de les reunions i les restriccions que afecten els establiments d'oci i hostaleria han beneficiat a aquelles persones que fumen en situacions socials, mentre que l'estrès causat, per exemple, per la preocupació laboral i el confinament han comportat un risc de recaiguda o d'incrementar el consum.L'experta ha alertat així mateix del perill de l'ús de pipes entre els joves perquè no sols comparteixen filtres sinó que el fum que roman en l'ambient és «font de contagi» de covid.