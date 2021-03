El Govern espanyol deixa el tema «youtubers» al marge del viatge dels reis a Andorra

El rei Felip VI i el president Pedro Sánchez viatjaran a Andorra en els propers dies

Actualitzada 21/03/2021 a les 12:43

La polèmica sorgida pel trasllat de residència a Andorra de diversos «youtubers» per a pagar menys impostos quedarà al marge de la visita d'Estat dels reis al país pirinenc, al no ser, segons el Ministeri d'Afers exteriors, un assumpte que formi part de les relacions amb Espanya.El primer viatge oficial d'un monarca espanyol a Andorra es desenvoluparà els pròxims dies 25 i 26 i precedirà a la visita que Felip VI, al costat del president del Govern, Pedro Sánchez, tornarà a fer al principat el 21 d'abril amb motiu de la cimera iberoamericana.La presència de don Felipe i donya Letizia al país veí té lloc després que a principis de febrer es reavivés la controvèrsia pels espanyols que decideixen mudar-se a Andorra per les seves millors condicions fiscals.El Rubius ha estat l'últim dels creadors de continguts digitals que ha decidit canviar la seva residència, seguint els passos d'uns altres com Willyrex o TheGrefg.També resideixen a Andorra des de fa anys la baronessa Thyssen, Carmen Cervera, i el seu fill, Borja, igual que diversos motociclistes de primer nivell, com Maverick Viñales, Joan Mir, Aleix i Pol Espargaró.La població del país pirinenc ronda les 77.000 persones, de les quals una tercera part són espanyoles -entorn de 27.000-, al marge dels al voltant de 3.000 ciutadans que creuen cada dia la frontera per a treballar allí.L'única restricció que imposa el Govern espanyol perquè algú fixi la seva residència a Andorra és que passi en ella almenys 183 dies a l'any.«No tenim res a dir. Si és una residència legal, poden pagar els seus impostos allí. El tema no és una qüestió que sigui present en les relacions bilaterals», asseguren fonts d'Exteriors.Per al departament que dirigeix Arancha González Laya, qui acompanyarà als reis en la visita, la qüestió dels «youtubers» ha estat «més una polèmica en els mitjans» i en cap cas diplomàtica, per la qual cosa «no figura en l'agenda oficial» del viatge.El Govern ha cenyit aquest cas a l'actuació de l'Agència Tributària, que ha situat com una de les seves prioritats per a enguany la recerca de contribuents amb grans patrimonis que han canviat la seva residència fiscal anés d'Espanya per a veure si compleixen amb les normes.Davant el cas del Rubius, la portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va demanar ser «solidaris amb els compatriotes» i contribuir amb els impostos a sostenir al fet que l'Estat del benestar sigui «una dels senyals d'identitat d'Espanya».El cap de l'Executiu andorrà, Xavier Espot, va assegurar fa uns dies que el cas d'aquests influidores digitals és una «anècdota» i que els problemes fiscals de països com Espanya «no se solucionen posant traves» al fet que resideixin al Principat.Per a Espot, la fiscalitat no és l'únic motiu de la seva mudança, sinó també altres qüestions com la seguretat.El tipus general d'IVA a Andorra és del 4,5 per cent i el de societats, el màxim és del 10 per cent, mentre que a Espanya són del 21 i del 25 per cent, respectivament.Quant a l'IRPF, el topall al país pirinenc és del 10 per cent, quan a Espanya aconsegueix el 47 per cent per a les rendes més altes.Espanya va deixar de considerar a Andorra un paradís fiscal en 2011 -la UE ho va fer en 2018-, encara que, al fil del cas dels «youtubers», Unides Podem ha proposat que se li torni a incloure en la llista 'negra'.La pandèmia impedirà que, com és costum en les visites d'Estat, els reis celebrin una recepció amb la comunitat espanyola resident a Andorra amb el propòsit d'evitar les aglomeracions d'aquesta mena d'actes.Com a alternativa, faran una visita al col·legi María Moliner, una de les sis escoles espanyoles que hi ha a Andorra, on tindran ocasió de xerrar amb els professors i alumnes.Encara que els actes seran més restringits, don Felipe i donya Letizia tindran una intensa agenda que inclourà el primer dia reunions amb les principals autoritats del país i un sopar ofert pel cap del Govern andorrà.La segona jornada se centrarà en aspectes més lligats a l'educació i la cultura i es desplaçaran al poble d'Ordino.