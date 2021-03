Descobreixen en l'Estació Espacial Internacional tres bacteris desconeguts per a la ciència

Aquests bacteris són capaços de sobreviure a l'Estació Espacial Internacional

Actualitzada 21/03/2021 a les 13:16

Una recerca conjunta de la NASA i científics dels EUA i l'Índia ha descobert en l'Estació Espacial Internacional quatre ceps de bacteris, tres de les quals eren completament desconegudes per a la ciència.Segons informa Science Alert, aquests bacteris pertanyen a una mena de família que es poden trobar en el sòl i l'aigua dolça, i tenen una funció a l'hora de fixar el nitrogen o ajudar al creixement de les plantes, ja que impedeix el desenvolupament d'altres patògens perjudicials.Una d'aquests bacteris, trobada a l'interior d'un vell filtre HEPA, va ser identificada com una espècie coneguda anomenada Methylorubrum rhodesianum, indiquen els investigadors en l'article publicat en Frontiers in Microbiology.L'equip, dirigit pel genetista Swati Bijlani de la Universitat del Sud de Califòrnia, va seqüenciar els altres tres ceps (denominades IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 i IIF4SW-B5) i va descobrir que totes pertanyen a la mateixa espècie, que no havia estat identificada prèviament, i a la qual han proposat cridar Methylobacterium ajmalii en honor al científic indi Ajmal Khan.Dos científics d'aquest equip, Kasthuri Venkateswaran i Nitin Kumar Singh, del Laboratori de Propulsió a raig (JPL) de la NASA, han considerat els efectes positius que tindran aquests bacteris per a futurs cultius en l'espai.«Per a poder conrear plantes en llocs extrems on els recursos són mínims, l'aïllament de nous microbis que ajudin a promoure el creixement d'aquestes plantes en condicions estressants és essencial», sostenen en un comunicat.En comprovar que aquests microbis eren capaços de sobreviure a les dures condicions de l'Estació Espacial Internacional, l'equip va sotmetre a les quatre ceps a una anàlisi genètica amb la finalitat de buscar gens que puguin utilitzar-se en el creixement de les plantes.«Això ajudarà encara més en la identificació de determinants genètics que podrien ser potencialment responsables de promoure el creixement de les plantes en condicions de microgravetat i contribuir al desenvolupament de cultius de plantes autosostenibles per a missions espacials a llarg termini en el futur», conclouen els investigadors.