Demanen vacunar a les persones amb síndrome de Down majors de 40 anys

La Fundació Catalana Síndrome de Down assenyala que aquest sector és prioritari

Actualitzada 21/03/2021 a les 10:30

La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) ha reivindicat aquest diumenge donar prioritat en la vacunació contra la COVID-19 a les persones són Síndrome de Down majors de 40 anys i als joves amb comorbilidades de risc.Aquesta demanda es fa coincidint aquest diumenge amb la commemoració del Dia Mundial de la Síndrome de Down, designat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en 2011, perquè es prengui consciència pública sobre aquest tema.L'ONU recorda la «dignitat inherent, la vàlua i les valuoses contribucions de les persones amb discapacitat intel·lectual com a promotors del benestar i de la diversitat de les seves comunitats».La Síndrome de Down és una alteració genètica causada per l'existència de material genètic extra en el cromosoma 21, i la seva incidència estimada se situa entre 1 de cada mil nounats en el món.A principis del segle XX s'esperava que aquestes persones visquessin menys de deu anys i, ara, prop del 80% dels adults que tenen Síndrome de Down superen els 50 anys.A Catalunya, la Coordinadora Síndrome de Down ha iniciat una campanya commemorativa del Dia Mundial amb un vídeo inclusiu, no exempt d'un cert humor, en el qual una família comparteix un joc de taula en el qual es formen paraules i un dels seus membres, amb síndrome de Down, aconsegueix completar el panell amb la paraula Down.La singularitat és que el jove inclou Down en el joc donant-li la volta a la lletra M convertint-la en una W.La campanya en les xarxes socials porta l'etiqueta #ambWdeDoWn i el vídeo es pot veure ja en Youtube.