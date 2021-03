Creen un test per a detectar el coronavirus en la pell

Consisteix a analitzar el nivell de lípids en mostres de sèu preses amb hisops

La principal prova per a detectar el coronavirus, la PCR, no és dolorosa, però és altament desagradable, ja que suposa la introducció, molt profunda, d'un hisop en el nas, en la gola o en ambdues. Però això pot canviar, perquè s'ha creat una prova molt menys invasiva.Tal com recull Redacció Mèdica, químics de la Universitat de Surrey, al Regne Unit, ha dissenyat un mètode consistent a passar un hisop, per una zona de la pell sebàcia, com pot ser la cara, el coll o l'esquena.El concepte consisteix a detectar la Covid a través del nivell lipídic del sèu. En les proves, els investigadors van analitzar mostres de 67 pacients de l'Hospital de Frimley, 30 d'ells amb coronavirus.Mitjançant espectrometria de masses de cromatografia líquida, van analitzar els resultats, i van comprovar que tenien uns nivells molt més baixos que els que havien donat negatiu en les PCR.Així, i després de l'eliminació de biaixos de medicació i condicions de salut addicionals, els investigadors de la Universitat de Surrey van comprovar que l'exactitud del test sebaci augmentava.«Desafortunadament, l'espectre de les pandèmies futures està fermament a la part alta de l'agenda per a la comunitat científica. El nostre estudi suggereix que podem ser capaços d'usar mitjans no invasius per a testar aquestes malalties com a Covid-19 en el futur, un desenvolupament que estic segura que serà benvingut per tots», va dir Melanie Bailey, coautora de l'estudi, que ha estat publicat en The Lancet.