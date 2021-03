Vacunologia demana a polítics vacunar-se amb AstraZeneca per a donar confiança

Boris Johnson al Regne Unit i Jean Castex a França s'han vacunat amb l'AstraZeneca

Actualitzada 20/03/2021 a les 20:13

El president de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Amós García Rojas, ha proposat que tots els polítics es vacunin amb la vacuna AstraZeneca per a tornar a generar confiança en aquesta.L'administració d'aquesta vacuna va ser suspesa provisionalment a Espanya a l'espera que l'Agència Europea del Medicament (EMA) verifiqués la seva seguretat, després dels dubtes suscitats per la seva suposada relació amb casos de trombosis.Finalment, l'Agència Europea del Medicament ha verificat la seva seguretat, després de la qual cosa el Ministeri de Sanitat ha decidit reprendre la vacunació.Però aquest episodi ha generat algunes reticències i pors en la ciutadania sobre la seva administració, davant la qual cosa Amós García Rojas, mèdic epidemiòleg i vacunólogo, ha aprofitat el seu compte de Twitter per a proposar una manera de recuperar la confiança de la població en la seva administració.«Després de tot l'esdevingut amb la vacuna d'Oxford (AstraZeneca), cal tornar a generar confiança en aquesta. I crec que una estratègia encertada seria la que els nostres polítics, tots, contribuïssin vacunant-se amb llum i taquígrafs. Aquí ho deixo», ha deixat escrit en el seu compte.Com tots els seus missatges, aquest de García Rojas, qui també és cap de Secció del Servei d'Epidemiologia i Prevenció de la Direcció General de Salut Pública del Servei Canari de la Salut, va precedit pel lema que va adoptar en la xarxa social fa un any, al començament de la pandèmia: «Calma i paciència:+Prudència».Els dubtes sobre AstraZeneca han portat a polítics en altres països a vacunar-se amb ella, com els primers ministres del Regne Unit, Boris Johnson, o de França, Jean Castex. El primer ministre italià, Mario Draghi, també ha anunciat la seva intenció de vacunar-se amb AstraZeneca.