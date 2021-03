Són deslleials els gats? Això diu un experiment recent

Els amants dels gats odien que anomenin als felins com desagafats i egoistes

Actualitzada 20/03/2021 a les 13:33

Que els gats són animals desagafats i egoistes són dos dels prejudicis més estesos a l'hora de pensar en els felins. Dos adjectius que no fan gens de gràcia als amants d'aquests animals. No obstant això, un nou estudi publicat en la revista Animal Behavior and Cognition realitzat per un equip d'investigadors japonesos ha revelat que els gats tenen comportaments deslleials el que no té per què estar relacionat amb la seva personalitat, segons recull Gizmodo.La recerca s'ha basat en un estudi anterior realitzat en 2015 amb gossos en el qual els cans presenciaven una escena en la qual el seu amo demanava ajuda a una altra persona per a fer una tasca. Després, aquesta persona oferia una llaminadura a l'animal després d'ajudar o ignorar al seu amo per a mesurar la reacció de l'animal.Així, els experts van trobar que els gossos es negaven a acceptar la chuche dels individus que no havien tirat una mà als seus amos, mentre que sí que prenien les dels subjectes que s'havien prestat a ajudar-los.En aquest cas, i amb el mateix grup de professionals, s'ha analitzat la conducta de 36 gats joves i adults que vivien en cases al costat dels seus amos o en un cafè per a gats, en els quals un empleat que s'encarregava de la seva cura habitualment actuava com a amo del felí.Així, utilitzant el mateix exercici, els animals acceptaven el menjar indiferentment de si la tercera persona havia preferit no ajudar als seus amos, un comportament que es va repetir en els gats de totes les edats i tant en els domèstics com els que vivien en el cafè.No obstant això, els investigadors expliquen que aquests comportaments no volen dir que els gats no siguin lleials i ofereixen altres raons per les quals actuen així, per exemple, que existeix la possibilitat que els felins no associïn que una persona no ajudi al seu amo com una cosa negativa. A més, recalquen que el seu descobriment podria tenir a veure amb l'evolució dels gats i els gossos al costat dels éssers humans.En aquest sentit, els autors de l'estudi assenyalen que «els gats podrien no posseir les mateixes habilitats d'avaluació social que els gossos» en situacions similars perquè històricament «no han estat triats per a cooperar amb els humans».Indiquen també que els cans són animals que han estat embolicats en la vida de les persones des de fa molt més temps que els felins, així com que fins i tot diferents races dels seus ancestres ja treballen junts amb l'objectiu d'obtenir aliments i sobreviure.A diferència d'ells, els gats «es van originar a partir d'un avantpassat menys gregari que els gossos», per la qual cosa pot ser que no hagin après ni els hàgim ensenyat a treballar al costat de nosaltres com sí ha succeït amb els gossos.A més, que els gats no siguin capaços de diferenciar les diverses interaccions socials dels humans com fan els gossos no volen dir que no tinguin la capacitat per a desenvolupar un vincle amb els seus amos, perquè un altre estudi ha conclòs amb què poden formar llaços molt forts amb les persones i entendre el llenguatge facial i corporal dels seus amos.