Quantes persones es reinfecten de coronavirus?

Un estudi elaborat a Dinamarca respon qui són els més propensos a tornar a contagiar-se

Actualitzada 20/03/2021 a les 12:05

La majoria de les persones que han patit la Covid-19 estan protegides de tornar a contreure-ho durant almenys sis mesos, però els pacients majors de 65 anys són més propensos a la reinfecció, segons una recerca publicada en la revista científica The Lancet.Aquesta avaluació a gran escala de les taxes de reinfecció a Dinamarca en 2020 confirma que només una petita proporció de persones (el 0,65%) va donar positiu en la prova de la PCR dues vegades. No obstant això, mentre que la infecció prèvia atorgava als menors de 65 anys una protecció d'al voltant del 80% contra la reinfecció, en el cas dels majors de 65 anys només conferia una protecció del 47%, la qual cosa indica que són més propensos a tornar a contreure la COVID-19. Els autors no van detectar indicis que la protecció contra la reinfecció disminuís en un període de seguiment de sis mesos.«El nostre estudi confirma el que uns altres semblaven suggerir: la reinfecció pel coronavirus és poc freqüent en persones joves i sanes, però els ancians corren un major risc de tornar a contreure-la. Atès que les persones majors també tenen més probabilitats d'experimentar símptomes greus de la malaltia i, lamentablement, de morir, els nostres resultats posen de manifest la importància d'aplicar polítiques per a protegir els ancians durant la pandèmia. Tenint en compte el que està en joc, els resultats subratllen la importància que les persones s'adhereixin a les mesures implementades per a mantenir-se a si mateixes i als altres fora de perill, fins i tot si ja han tingut Covid-19. Els nostres coneixements també podrien servir de base a les polítiques centrades en estratègies de vacunació més àmplies i en la flexibilització de les restriccions de tancament», explica Steen Ethelberg, del Statens Serum Institut (Dinamarca).Entre les persones que van tenir Covid-19 durant la primera onada entre març i maig de 2020, només el 0,65 per cent (72/11.068) van tornar a donar positiu durant la segona onada de setembre a desembre de 2020. Amb un 3,3% (16.819/514.271), la taxa d'infecció va ser cinc vegades major entre les persones que van donar positiu durant la segona onada havent donat negatiu prèviament.Dels menors de 65 anys que tenien Covid-19 durant la primera onada, el 0,60 per cent (55/9.137) van tornar a donar positiu durant la segona onada. La taxa d'infecció durant la segona onada entre les persones d'aquest grup d'edat que havien donat negatiu prèviament va ser del 3,60% (14.953/420.909).Les persones majors corren un major risc de reinfecció, ja que el 0,88% (17/1.931) de les persones de 65 anys o més que es van infectar durant la primera onada van tornar a donar positiu en la segona. Entre les persones de 65 anys o més que no havien tingut prèviament Covid-19, el 2% (1.866/93.362) van donar positiu durant la segona onada.Es van obtenir resultats similars en una anàlisi de cohort alternatiu, en el qual es van avaluar les dades de les proves de gairebé 2,5 milions de persones per a determinar les taxes de reinfecció al llarg de l'epidèmia, no sols durant la segona onada. Només el 0,48% (138/28.875) de les persones que havien donat positiu en les proves de Covid-19 van tornar a contagiar-se almenys tres mesos després, en comparació amb el 2,2% (53.991/2.405.683) dels quals inicialment van donar negatiu.La protecció estimada contra la reinfecció va ser del 78,8%. La protecció contra la reinfecció va variar poc entre les persones menors de 65 anys, i els autors van estimar una protecció del 80,5% per a aquest grup. No obstant això, la protecció contra la reinfecció va ser molt de menor entre les persones majors de 65 anys, amb una protecció estimada de només el 47%.A causa del seu alt risc d'exposició al virus, també es va dur a terme un subanálisis dels treballadors sanitaris. De nou, els resultats van ser similars als de l'anàlisi principal, amb un 1,2 per cent (8/658) dels quals van tenir COVID-19 durant la primera onada que es van reinfectar, en comparació amb el 6,2 per cent (934/14.946) dels quals van ser negatius durant la primera onada. La protecció estimada contra la reinfecció va ser del 81,1 per cent.Altres anàlisis que van explorar la separació de dos i quatre mesos entre les onades pandèmiques (augmentant el temps entre les primeres i segones proves dels pacients per a limitar les possibilitats de classificar erròniament les reinfeccions) també van produir resultats similars: 76,7 i 82,8 per cent de protecció contra la reinfecció, respectivament.