Llum sobre l'accident de Tiger Woods: no va frenar ni va deixar d'accelerar

El golfista circulava a una velocitat considerable quan va sortir de la carretera

Actualitzada 20/03/2021 a les 23:40

La sospita que el golfista Tiger Woods res va fer per a evitar el brutal accident que li va causar fractures a les cames el 23 de febrer va guanyar més força en revelar les autoritats californianes que el guanyador de 15 majors no va trepitjar el fre ni va aixecar el peu de l'accelerador del seu vehicle.Un informe d'Oficina del Xèrif del Comtat de Los Angeles obtingut pel portal TMZ revela que l'onze vegades proclamat 'Jugador de l'any' res va fer per a evitar l'accident en el qual el seu vehicle es va sortir de la carretera, va impactar contra un arbre i va donar diversos girs.Woods, de 45 anys, va patir fractures exposades en la tíbia i el peroné de la cama dreta, a més de ferides en els ossos del peu i del turmell que el van tenir diversos dies internat a l'hospital Harbour UCLA de Los Angeles.La nova versió és conseqüència de l'examen a diversos vídeos obtinguts en la trajectòria des que el jugador va sortir d'un hotel.Les mateixes versions periodístiques assenyalen que els investigadors consideren que l'excés de velocitat en el tram de la carrera en la qual va quedar ferit Woods se suma a les causes de l'accident.El xèrif Alex Villanueva va anunciar hores després de l'accident que el vehicle del golfista «anava a una velocitat considerable».Els bombers que van acudir al lloc de l'accident a Ranchos Palos Verdes, una ciutat del comtat de Los Angeles, van haver d'usar eines diverses per a alliberar a Woods del vehicle.Woods va emetre a principis d'aquesta setmana un comunicat en el qual va anunciar el retorn a la seva casa a Florida per a continuar la seva recuperació.