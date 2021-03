Les impactants imatges d'una plaga de ratolins a Austràlia

La gran collita de gra en algunes comunitats rurals de Nova Gal·les del Sud ha provocat la pitjor plaga en dècades

Comunitats rurals en l'estat australià de Nova Gal·les del Sud estan sofrint la seva pitjor plaga de ratolins en dècades després d'una collita abundant de gra, segons el propi testimoniatge dels habitants de la zona, recollits per l'agència Reuters.Un vídeo difós per xarxes socials, que s'ha fet viral, mostra a milers de petits rosegadors pul·lulant al voltant d'una granja a la ciutat australiana de Gilgandra. «A la nit el sòl es mou amb milers i milers de ratolins corrent», va dir l'agricultor Ron McKay a la televisió Australian Broadcasting Corporation (ABC).Els supermercats s'han vist obligats a emmagatzemar aliments en contenidors segellats i almenys tres pacients a l'hospital local han estat mossegats pels ratolins, segons ABC.«Pots imaginar que cada vegada que obres un armari o cada vegada que vas al teu rebost, hi hagi ratolins presents?», va dir Steve Henry, un expert en rosegadors, en declaracions recollides per Reuters.«Estan menjant en els teus recipients de menjar, estan embrutant la teva roba de llit neta en el teu armari de roba, estan corrent pel teu llit a la nit», afegeix Henry.Els agricultors, que van crear fardells de fenc per a l'hivern, esperen perdre molts d'ells pels rosegadors, que es reprodueixen ràpidament. Els mitjans locals van informar que només un parell de ratolins pot generar una mitjana fins a 500 cries en tan sols una temporada.Els programes intensius amb paranys fins ara han tingut poc èxit contra la infestació, i els vilatans esperen que les fortes pluges que s'esperen ofeguin als ratolins en els seus caus.