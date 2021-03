La Terra estava completament coberta d'aigua quan va començar a aparèixer la vida

Gran part d'aquesta aigua va ser absorbida pel mantell terrestre

Actualitzada 20/03/2021 a les 20:40

Avui dia continua sent un misteri com era la Terra fa milions d'anys abans que cap forma de vida l'habités. Un nou estudi realitzat per un equip d'investigadors d'Harvard ha revelat que el nostre planeta estava cobert gairebé per complet d'aigua, segons recull Gizmodo.Per si no fos suficient, els científics han explicat també a on va anar a parar gran part del líquid que negava la Terra fins a deixar només els oceans que coneixem ara: va ser absorbida pel mantell terrestre. En aquest sentit, els investigadors han estudiat la temperatura a la qual es trobava el nucli de la Terra llavors per a saber quina era la seva capacitat d'emmagatzematge.Així, han examinat registres geològics i han creat simulacions del desenvolupament del planeta per a determinar que actualment «la capacitat d'emmagatzematge d'aigua del mantell és de 1,86 a 4,41 vegades la massa oceànica superficial moderna», perquè la temperatura era entorn a quatre vegades major a l'actual.Això vol dir que els investigadors han trobat que la quantitat d'aigua que podia contenir «un mantell primerenc i calent» podria haver estat inferior a l'actual, la qual cosa suggereix que la resta d'aigua que encara roman en el mantell «hauria residit en la superfície de la Terra primitiva i format oceans més grans».L'aigua continguda en el mantell terrestre és present en minerals volcànics del grup OH, formats per oxigen i hidrogen, entre ells, la wadsleyita, que conté un 3% d'H₂O i pertany als olivinos, o la ringwoodita, amb un 1%. Els investigadors van aprofitar també per a estudiar com quedaria la capacitat d'emmagatzematge d'aigua d'aquests minerals en sotmetre'ls a temperatures més altes.Van trobar llavors que aquesta disminuïa, la qual cosa vol dir que la Terra té més capacitat per a guardar aigua que abans, no sols per la baixada de la temperatura, sinó també a la cristal·lització dels minerals de olivino segons passen els anys.