La caiguda del virus es frena i Espanya mira de reüll la sacsejada a Europa

Espanya manté la tendència a la baixa mentre veu com altres països d'Europa anuncien nous confinaments

Actualitzada 20/03/2021 a les 19:04

Ventall de Vacunes

En la zona política

Dades per comunitats

Les dades conegudes en les últimes hores confirmen la tendència que s'havia detectat durant els últims dies: la baixada continuada de la incidència del virus responsable de la covid-19 s'ha frenat a Espanya, que mira de reüll com el coronavirus està de nou sacsejant a molts països europeus.El Ministeri de Sanitat actualitzarà les xifres oficials el dilluns, però diverses comunitats autònomes han publicat dades en les últimes hores que revelen aquesta frenada a la meitat d'un pont considerat clau per les administracions públiques i pels experts i a falta només d'una setmana per al començament de la Setmana Santa.Un pont (en set comunitats autònomes) marcat a més pel tancament perimetral que s'ha imposat en totes les regions, la qual cosa ha limitat els desplaçaments entre comunitats autònomes però no la mobilitat a l'interior d'aquestes, que ha augmentat de manera considerable en comparació amb finalitats de setmana anteriors i malgrat les adverses condicions meteorològiques que es registren en molts llocs.Les dades llançades per diverses comunitats arriben a més només quatre dies abans que es reprengui la vacunació de la farmacèutica AstraZeneca després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) hagi avalat la seva seguretat i la seva eficàcia i que a Espanya s'hagi descartat que la mort d'una professora de Marbella (Màlaga) a causa d'una hemorràgia cerebral estigui relacionada amb aquesta vacuna.Les administracions públiques confien així a recuperar el ritme una vacunació que ja ha permès administrar uns 6 milions de dosis (amb les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca) i elevar fins als gairebé dos milions el nombre de persones que ja tenen la pauta de dues dosi completa.Tot mentre s'incorpora a aquest ventall de vacunes que s'administren a Europa la desenvolupada per la multinacional Johnson & Johnson -primera que s'administrarà en una única dosi i que pot ser emmagatzemada i distribuïda a una temperatura entre 2 i 8 graus- i algunes organitzacions -com la patronal de la micro, petita i mitjana empresa a Catalunya (PIMEC)- exploren vies per a incorporar a aquest ventall la russa Sputnik V.Puja també el to de la discussió política i especialment davant la convocatòria d'eleccions en la Comunitat de Madrid, una cita anticipada que segons el president del Govern, Pedro Sánchez, provocarà que es bloquegin uns 600 milions d'euros per a pimes i autònoms que estan sofrint en aquesta regió les conseqüències de la crisi causada pel coronavirus.No ha trigat a contestar la presidenta del Govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ho ha fet a través del seu compte en la xarxa social Twitter, on s'ha fet eco de la cita literal de Pedro Sánchez i s'ha asseverat: «És fals».Algunes comunitats ha actualitzat avui les seves dades oficials sobre la incidència del coronavirus, entre elles Catalunya, on la pandèmia torna a estar a l'alça ja que en les últimes 24 hores s'han notificat 25 morts més i 1.470 nous positius, encara que les xifres revelen també un lleuger alleujament de la pressió hospitalària, amb 73 pacients menys.Les dades que ha fet públics la conselleria de Salut de la Generalitat posen de manifest que tant el risc de rebrot com la velocitat de reproducció de la malaltia han pujat durant les últimes hores.La incidència ha crescut també a Andalusia, on s'han tornat a depassar el miler de contagis en les últimes 24 hores, amb 1.179, i on han mort 34 pacients -tres més que ahir-; aquesta incidència s'ha situat ara en 119,71 casos per cada 100.000 habitants en catorze dies, la qual cosa suposa un augment de dos punts respecte a les xifres d'ahir.Castella i Lleó ha sumat 228 nous casos i set morts en hospitals, xifres que en tots dos casos superen les de la jornada d'ahir.Navarra ha registrat 102 nous casos positius, que confirmen un lleuger repunt que manté a la Comunitat foral a l'entorn de centenar de contagis diaris.La incidència acumulada a Cantàbria també experimenta un lleu repunt en passar de 97 a 99 casos per 100.000 habitants en els últims 14 dies. Quant a nous contagis es mantenen la mateixa xifra que el dia anterior (38) i es comptabilitza una altra defunció.Els casos actius han augmentat en 29 a La Rioja, on aquest dissabte hi ha 173, enfront dels 144 del divendres, i a més s'han detectat 28 nous contagis.A Extremadura, on s'ha registrat la quarta jornada consecutiva sense cap mort a causa de la covid-19, hi ha hagut una baixada del nombre de positius, de 72 a 51, però han augmentat les hospitalitzacions i també la incidència acumulada en 14 dies, que ha pujat fins als 79,61 casos per 100.000 habitants.A Galícia s'han anotat 161 nous positius en vint-i-quatre hores i la pressió hospitalària també descendeix, ja que el nombre de pacients ingressats en les UCI són 53 (dues menys que el dia anterior) i en planta 205, vuit menys.A Aragó, Salut Pública ha notificat 169 nous contagis d detectats el divendres, 50 menys que un dia abans, i un mort. La incidència acumulada en aquesta comunitat a set dies puja a 69 contagis i a 134,1 per cada 100.000 habitants a catorze dies.Astúries va registrar ahir, divendres, quatre morts, tres més que el dijous, i 140 nous contagis, quatre més, en una jornada en la qual la positivitat es va reduir del 6,29 al 6,08 per cent.Balears ha comptabilitzat en les últimes 24 hores 65 nous casos i ha comunicat 6 defuncions, mentre que a Canàries ha registrat quatre morts i 237 nous contagis.Múrcia ha anotat 14 nous positius en una jornada sense morts; Navarra ha registrat 100 nous casos; Euskadi ha registrat 326 positius, la qual cosa eleva la taxa de positivitat 6,1 per cent; i la Comunitat Valenciana ha notificat 143 casos nous i ha sumat 13 defuncions.