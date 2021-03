Enxampen in fraganti a un home que pintava amb un spray negre una línia continua per fer-la discontinua

La Guàrdia Civil de Soria investiga l'home que reconfigurava un tram de carretera nacional per evitar desviar-se

Actualitzada 20/03/2021 a les 12:30

La Guàrdia Civil de Soria enxampa in fraganti a un home que pintava amb un spray negre un tram de la carretera nacional N-122 al municipi de Langa de Duero per transformar una línia continua en discontinua. Segons recull el diari El Comercio.L'home es justificava davant dels agents dient que cada vegada que volia accedir a la seva localitat havia de desplaçar-se fins a un canvi de sentit. Si alterava la línia continua evitaria perdre temps i fer quilòmetres de més perquè podria girar directament, cosa que no es pot fer amb una línia continua doncs les normes de seguretat viària estipulen que no es poden depassar.Els agents el van informar que alterar els senyals de circulació és un delicte contra la seguretat del trànsit i per tant, l'estan investigant com a presumpte autor del delicte.