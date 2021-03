Els viròlegs de referència a Alemanya i els EUA prediuen la data d'una altra ona de coronavirus greu com per Nadal

Christian Drosten, qui ha apuntat al fet que la pandèmia es pot tornar «dràsticament més difícil» en les pròximes setmanes

Actualitzada 20/03/2021 a les 14:14

L'assessor de Biden: «Serà una quarta ona de grans dimensions»

Els principals experts i assessors dels diferents governs de tot el món porten setmanes advertint que la pandèmia de coronavirus no ha acabat. Queda molt per davant, malgrat la vacunació, i el risc d'una quarta ona apunta ja en l'horitzó.Un dels quals ja s'atreveixen a donar dates d'un empitjorament de la situació el viròleg de referència a Alemanya, Christian Drosten, qui ha apuntat al fet que la pandèmia es pot tornar «dràsticament més difícil» en les pròximes setmanes, concretament uns pocs dies després de Setmana Santa.Drosten, director de virologia de la Charité de Berlín i un dels experts europeus més prestigiosos, ha assegurat en el podcast en el qual participa habitualment, que poc després de Setmana Santa tindrem una situació com la viscuda després de Nadal.«Aquest punt de vista no és la fantasia d'experts individuals, sinó que és la visió oficial del que ens espera en les pròximes setmanes», ha apuntat, alhora que ha afegit que la situació pot tornar-se «dràsticament més difícil» en qüestió de dies en la primera quinzena d'abril.En concret, Drosten apunta a la població de 50 o més anys que encara no han estat vacunats com aquella part de la població que pot sofrir els pitjors efectes d'aquesta quarta ona si al final es produeix com ell tem. En aquesta nova onada serà especialment, la variant anglesa la causant de la gran majoria de contagis i hospitalitzacions que arribin aquesta primavera.Michael T. Osterholm, l'epidemiòleg assessor de Biden, s'ha manifestat en els mateix termes que Drosten i aventura ja una quarta ona de coronavirus de grans dimensions.Arribaria en els dies posteriors a Setmana Santa i estaria protagonitzada per la variant britànica, de la qual se sap que és més contagiosa i que ja s'ha tornat dominant en molts països europeus i americans.En una entrevista a MPR News, Osterholm ha explicat que aquesta variant “està causant malalties més greus, inclòs un augment de morts i hospitalitzacions».L'expert estatunidenc ha matisat que aquesta quarta ona se sentirà amb major o menor força en funció del ritme de vacunació de cada país, però ha afegit que els percentatges, fins i tot en les nacions més avançades en el ritme de dosis inoculades, estan encara lluny de ser òptims per a començar a frenar aquestes noves ones.