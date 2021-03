Els signes que revelen que el teu gos està estressat

Els gossos són sensibles anímicament, i situacions com el confinament per la pandèmia del coronavirus poden afectar el seu caràcter

Actualitzada 20/03/2021 a les 13:16

Els gossos són sensibles anímicament, i situacions com el confinament per la pandèmia del coronavirus poden afectar el seu caràcter i fer que s'estressin. Encara que hi ha símptomes molt obvis, hi ha altres més subtils que poden indicar que el teu millor amic sofreix estrès.Blue Cross és una organització benèfica animal amb seu a Gran Bretanya, des de la qual expliquen que els símptomes obvis d'estrès poden ser la pèrdua d'apetit, augment de l'agressivitat, tenir la cua entre les cames o allunyar-se d'algú o alguna cosa, recull el Daily Mail.Però hi ha altres símptomes més difícils d'apreciar, i que fins i tot poden confondre's amb trets de la personalitat del gos. Per exemple, el panteix excessiu, caminar d'un costat a un altre, llepar-se els llavis quan no està menjant ni bevent i tirar les orelles cap endarrere poden ser alguns d'aquests símptomes.Altres símptomes que poden indicar estrès són badalls injustificats, tenir les pupil·les dilatades, l'enrogiment al voltant dels ulls, mostrar el blanc dels mateixos (els anomenats 'ulls de balena') o alçar una pota, segons les informacions de Blue Cross recollides pel Daily Mail.«Els signes d'estrès poden passar-se per alt o malinterpretar-se fàcilment», va dir a aquest rotatiu Karly Smith, especialista en comportament animal de l'organització Blue Cross.«Per exemple, podríem pensar que un gos que badalla simplement està cansat, o que si no està menjant simplement no té gana. De fet, tots dos poden ser signes que el seu gos està ansiós per alguna cosa», afegeix l'experta, que recomana buscar el suport i el consell d'una organització benèfica o un entrenador.