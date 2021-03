Els Jocs Olímpics de Tòquio se celebraran sense públic estranger

El president del COI, Thomas Bach, «accepta i respecta» la decisió del govern nipó per la pandèmia

Els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio se celebraran sense públic estranger com una mesura per prevenir la propagació de la pandèmia de covid-19. La decisió ha estat anunciada aquest dissabte per la ministra nipona a càrrecs dels JJ.OO., Tamayo Marukawa, després d'una reunió amb els presidents del comitè organitzador de Tokio 2020, el Comitè Olímpic Internacional (COI), el Comitè Paralímpic Internacional (CPI) i la governadora de Tokio, Yuriko Koike. El president del COI, Thomas Bach, ha afirmat que «accepta i respecta» la decisió del govern japonès. «Comparteixo la decepció de tots els aficionats olímpics d'arreu del món, però el primer principi és el de la seguretat», ha assenyalat Bach.