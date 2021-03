Els italians que rebutgin la vacuna de AstraZeneca podran rebre una altra

Italia reprèn l'ús de l'AstraZeneca després d'assegurar que no hi ha proves de la relació entre el vaccí i els casos de trombosis

Els italians que siguin cridats per a vacunar-se amb AstraZeneca podran rebutjar la vacuna i esperar per a rebre una diferent, si així ho desitgen, va anunciar aquest divendres en una roda de premsa el president del Consell Superior de Sanitat, Franco Locatelli.«Si algú és anomenat per a la vacuna de AstraZeneca i la rebutja, se li reconsiderarà més tard per a una altra mena de vacuna», va explicar Locatelli, qui va insistir que les patologies detectades en persones que van rebre el fàrmac «no tenen un nexe de causalitat» amb la vacuna britànica.Itàlia va reprendre avui la vacunació amb el fàrmac de AstraZeneca, que havia estat suspès cautelarment el dilluns, després de l'aval de l'Agència Europea del Medicament (EMA), que va assegurar ahir que no veu evidències que aquesta vacuna tingui relació directa amb els casos de tromboembolisme detectats a Europa.Locatelli va recordar que la informació que va analitzar la EMA «fa referència a vint milions de persones que han estat vacunades amb AstraZeneca a la Unió Europea i el Regne Unit», en les quals es van detectar vint-i-cinc casos de trombosis.«Vint-i-cinc casos de vint milions, set de coagulació intravascular disseminada i divuit de trombosi venosa cerebral. Lamentablement, només a Itàlia, una desena de menors han perdut la vida pel coronavirus», va comparar Locatelli, que va afegir: «La infecció de COVID-19 és bastant més perillosa també per al desenvolupament d'aquesta mena de complicacions».El primer ministre italià, Mario Draghi, es va pronunciar a favor de la decisió de la EMA i va assegurar avui en una roda de premsa que es vacunarà amb el fàrmac britànic: «No m'he registrat encara, però em vacunaré amb AstraZeneca», va dir.