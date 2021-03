El moviment per l'habitatge repta el PSOE a «triar entre bancs i lobbies» i els ciutadans en la futura llei del sector

Uns pocs milers de persones han marxat aquest dissabte des de la Delegació del Govern fins a la plaça de Sant Jaume

Actualitzada 20/03/2021 a les 18:21

Uns pocs milers de manifestants han protestat aquest dissabte a Barcelona per exigir al govern espanyol que la futura Llei de l'Habitatge espanyola incorpori la regulació de lloguers, aturar tots els desnonaments i obligui els grans tenidors a fer lloguers socials. La mobilització -d'àmbit estatal- s'ha convocat en ple debat intern a l'executiu de Pedro Sánchez sobre la conveniència que la llei entri a regular els lloguers.Pel Sindicat de Llogateres, no fer-ho seria un «frau democràtic» contra l'esperit de l'acord de govern PSOE-Podemos, així com de la Iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge sotasignada fa pocs mesos al Congrés pels partits que van donar suport a la investidura de Sánchez.